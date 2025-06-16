https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html

В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок

В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 16.06.2025

В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок

Среди четырех погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области есть ребенок, сообщили в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:37:00+03:00

2025-06-16T15:37:00+03:00

2025-06-16T15:44:00+03:00

происшествия

авто

саратовская область

красноармейский район

саратов

гибдд мвд рф

hyundai creta

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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Среди четырех погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области есть ребенок, сообщили в областной Госавтоинспекции. Ранее в правительстве области сообщили, что в Красноармейском районе на трассе Саратов – Красноармейск произошло столкновение "ВАЗ-2104" и Hyundai Creta, в результате четыре человека погибли и трое пострадали. "Погибли водитель автомобиля "ВАЗ-2104" мужчина 1965 года рождения, пассажиры "ВАЗ-2104" - женщины 1957 и 2002 годов рождения и ребенок, данные которого уточняются. В медицинское учреждение доставлены пассажир "ВАЗ-2104" - юноша 13 лет, водитель Hyundai Creta мужчина 1958 года рождения и пассажирка Hyundai Creta девочка 14 лет", - сказали журналистам в пресс-службе региональной ГАИ.

https://ria.ru/20250614/dtp-2022771837.html

саратовская область

красноармейский район

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, саратовская область, красноармейский район, саратов, гибдд мвд рф, hyundai creta