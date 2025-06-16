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В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 16.06.2025
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15:37 16.06.2025 (обновлено: 15:44 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html
В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок
В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 16.06.2025
В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок
Среди четырех погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области есть ребенок, сообщили в областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:37:00+03:00
2025-06-16T15:44:00+03:00
происшествия
авто
саратовская область
красноармейский район
саратов
гибдд мвд рф
hyundai creta
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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Среди четырех погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области есть ребенок, сообщили в областной Госавтоинспекции. Ранее в правительстве области сообщили, что в Красноармейском районе на трассе Саратов – Красноармейск произошло столкновение "ВАЗ-2104" и Hyundai Creta, в результате четыре человека погибли и трое пострадали. "Погибли водитель автомобиля "ВАЗ-2104" мужчина 1965 года рождения, пассажиры "ВАЗ-2104" - женщины 1957 и 2002 годов рождения и ребенок, данные которого уточняются. В медицинское учреждение доставлены пассажир "ВАЗ-2104" - юноша 13 лет, водитель Hyundai Creta мужчина 1958 года рождения и пассажирка Hyundai Creta девочка 14 лет", - сказали журналистам в пресс-службе региональной ГАИ.
https://ria.ru/20250614/dtp-2022771837.html
саратовская область
красноармейский район
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происшествия, авто, саратовская область, красноармейский район, саратов, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Авто, Саратовская область, Красноармейский район, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
В ДТП в Саратовской области погибли трое взрослых и ребенок

Среди четырех погибших при столкновении двух машин под Саратовом есть ребенок

© МВД 64/TelegramДТП в Красноармейском районе Саратовской области
ДТП в Красноармейском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© МВД 64/Telegram
ДТП в Красноармейском районе Саратовской области
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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Среди четырех погибших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области есть ребенок, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Ранее в правительстве области сообщили, что в Красноармейском районе на трассе СаратовКрасноармейск произошло столкновение "ВАЗ-2104" и Hyundai Creta, в результате четыре человека погибли и трое пострадали.
«
"Погибли водитель автомобиля "ВАЗ-2104" мужчина 1965 года рождения, пассажиры "ВАЗ-2104" - женщины 1957 и 2002 годов рождения и ребенок, данные которого уточняются. В медицинское учреждение доставлены пассажир "ВАЗ-2104" - юноша 13 лет, водитель Hyundai Creta мужчина 1958 года рождения и пассажирка Hyundai Creta девочка 14 лет", - сказали журналистам в пресс-службе региональной ГАИ.
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ПроисшествияАвтоСаратовская областьКрасноармейский районСаратовГИБДД МВД РФHyundai Creta
 
 
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