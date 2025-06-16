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Иранские ПВО сбили несколько мини-дронов на северо-востоке страны

Иранские ПВО сбили несколько мини-дронов на северо-востоке страны - РИА Новости, 16.06.2025

Иранские ПВО сбили несколько мини-дронов на северо-востоке страны

Иранские системы ПВО сбили несколько мини-дронов Израиля в небе над городом Мешхед, расположенном на северо-востоке исламской республики, передает иранское... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:53:00+03:00

2025-06-16T11:53:00+03:00

2025-06-16T12:01:00+03:00

в мире

иран

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мешхед

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иранские системы ПВО сбили несколько мини-дронов Израиля в небе над городом Мешхед, расположенном на северо-востоке исламской республики, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на штаб армии ВС страны."Северо-восточная сеть ПВО поразила несколько целей вражеских БПЛА, принадлежащих Израилю, и не позволила им проникнуть в город Мешхед. ПВО иранских вооруженных силы приведены в полную боевую готовность и готовы отразить любое нападение израильского режима и агентов", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, израиль, мешхед