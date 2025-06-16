https://ria.ru/20250616/doge-2023030833.html

Опрос показал снижение рейтинга одобрения DOGE на фоне отставки Маска

Опрос показал снижение рейтинга одобрения DOGE на фоне отставки Маска - РИА Новости, 16.06.2025

Опрос показал снижение рейтинга одобрения DOGE на фоне отставки Маска

Американцы стали более негативно относиться к бывшей инициативе миллиардера Илона Маска по сокращению государственных расходов в рамках работы в департаменте... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T02:50:00+03:00

2025-06-16T02:50:00+03:00

2025-06-16T02:50:00+03:00

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конфликт трампа и маска

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Американцы стали более негативно относиться к бывшей инициативе миллиардера Илона Маска по сокращению государственных расходов в рамках работы в департаменте эффективности правительства США (DOGE), следует из опроса NBC News. В сравнении с результатами опроса, проведенного в апреле, респонденты на 3 процентных пункта реже оценивают работу Маска как успешную или частично успешную (с 47% до 44%) и на 4 процентных пункта чаще называют его действия провалом или частичным провалом (с 52% до 56%). Кроме того, среди самых ярых сторонников Трампа поддержка DOGE резко снизилась с 66% до 49% на фоне недавнего публичного конфликта между президентом и владельцем Tesla. При этом с апреля общий уровень одобрения работы Трампа и его администрации остается неизменным. Большинство американцев (55%) высказывают недовольство тем, как Трамп выполняет свои обязанности на посту президента, в то время как 45% поддерживают его. Однако республиканцы стали на 5% реже выражать полное одобрение политики президента. Вместо этого они стали чаще выбирать ответ "в некоторой степени одобряю". Последний опрос показал, что 51% респондентов все еще одобряют действия президента Трампа в области иммиграции и пограничной безопасности, в то время как 49% не поддерживают его на фоне протестов, охвативших многие штаты. Примечательно, что 56% американцев не согласны с политикой Трампа в сфере высшего образования и выступают против притеснения иностранных студентов. Из них 42% респондентов высказались категорически против таких действий. Американцы также негативно относятся к тому, как Трамп решает другие проблемы, включая тарифы (40% одобряют, 60% не одобряют), стоимость жизни и инфляцию (39% и 61% соответственно), а также усилия по обеспечению разнообразия и инклюзивности (44% и 56%). Опрос проводился онлайн с 30 мая по 10 июня, в нем приняли участие 19 410 человек в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов этого исследования составляет около 2,1%.

https://ria.ru/20250607/sud-2021473381.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021431220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска