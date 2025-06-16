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Группа компаний "Дело" начинает масштабный ребрендинг - РИА Новости, 16.06.2025
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14:40 16.06.2025 (обновлено: 15:44 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/delo-2023133133.html
Группа компаний "Дело" начинает масштабный ребрендинг
Группа компаний "Дело" начинает масштабный ребрендинг - РИА Новости, 16.06.2025
Группа компаний "Дело" начинает масштабный ребрендинг
Крупный российский транспортно-логистический холдинг ГК "Дело" начинает масштабный ребрендинг: будут изменены логотип, шрифт, фирменный стиль и архитектура... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:40:00+03:00
2025-06-16T15:44:00+03:00
сергей шишкарев
группа компаний "дело"
россия
трансконтейнер
сахалинское морское пароходство
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Крупный российский транспортно-логистический холдинг ГК "Дело" начинает масштабный ребрендинг: будут изменены логотип, шрифт, фирменный стиль и архитектура бренда, сообщила компания. "Группа компаний "Дело" приступает к масштабному ребрендингу – Группа изменит логотип, шрифт, фирменный стиль и архитектуру бренда. Визуальное оформление всех активов холдинга будет собрано в единую систему с акцентом на их принадлежность к ГК "Дело", - говорится в сообщении. В новом логотипе есть образ земного шара и привычные сине-белые цвета, но теперь это стилизованные стрелки, расходящиеся по сторонам света, "олицетворяющие сегодняшние амбиции группы и её стремление к росту". Официальными цветами группы и всех её компаний станут "глубокий морской синий" и "парусный белый", а также "металлический серый", отражающий надёжность сервиса и устойчивость бизнеса, подчеркнули в компании. Ребрендинг пройдет в несколько этапов, все это время новый и старые логотипы будут сосуществовать. Как напомнили в компании, за последние несколько лет к базовым активам группы - "ДелоПортс" и "Рускон" - присоединились лидеры своих отраслей "Глобал Портс", "ТрансКонтейнер", Сахалинское морское пароходство, был создан собственный ИТ-интегратор "ДелоТех". "Ребрендинг – это логичный шаг после объединения наших активов в цельную логистическую систему. Мы долго шли к лидерству на внутреннем рынке, добились его. Теперь мы готовимся выйти на следующий уровень, покорять зарубежные рынки, осваивать новые направления", – отметил основатель, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв, чьи слова приводятся в сообщении. Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 9 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
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сергей шишкарев, группа компаний "дело" , россия, трансконтейнер, сахалинское морское пароходство
Сергей Шишкарев, Группа компаний "Дело" , Россия, ТрансКонтейнер, Сахалинское морское пароходство
Группа компаний "Дело" начинает масштабный ребрендинг

Транспортно-логистический холдинг ГК "Дело" начинает масштабный ребрендинг

© Фото предоставлено ГК "Дело"Группа компаний "Дело"
Группа компаний Дело - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото предоставлено ГК "Дело"
Группа компаний "Дело"
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Крупный российский транспортно-логистический холдинг ГК "Дело" начинает масштабный ребрендинг: будут изменены логотип, шрифт, фирменный стиль и архитектура бренда, сообщила компания.
"Группа компаний "Дело" приступает к масштабному ребрендингу – Группа изменит логотип, шрифт, фирменный стиль и архитектуру бренда. Визуальное оформление всех активов холдинга будет собрано в единую систему с акцентом на их принадлежность к ГК "Дело", - говорится в сообщении.
В новом логотипе есть образ земного шара и привычные сине-белые цвета, но теперь это стилизованные стрелки, расходящиеся по сторонам света, "олицетворяющие сегодняшние амбиции группы и её стремление к росту". Официальными цветами группы и всех её компаний станут "глубокий морской синий" и "парусный белый", а также "металлический серый", отражающий надёжность сервиса и устойчивость бизнеса, подчеркнули в компании.
Ребрендинг пройдет в несколько этапов, все это время новый и старые логотипы будут сосуществовать.
Как напомнили в компании, за последние несколько лет к базовым активам группы - "ДелоПортс" и "Рускон" - присоединились лидеры своих отраслей "Глобал Портс", "ТрансКонтейнер", Сахалинское морское пароходство, был создан собственный ИТ-интегратор "ДелоТех".
"Ребрендинг – это логичный шаг после объединения наших активов в цельную логистическую систему. Мы долго шли к лидерству на внутреннем рынке, добились его. Теперь мы готовимся выйти на следующий уровень, покорять зарубежные рынки, осваивать новые направления", – отметил основатель, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв, чьи слова приводятся в сообщении.
Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 9 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
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Сергей ШишкаревГруппа компаний "Дело"РоссияТрансКонтейнерСахалинское морское пароходство
 
 
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