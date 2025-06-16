Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил российского посла в Иране орденом - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/dedov-2023149947.html
Путин наградил российского посла в Иране орденом
Путин наградил российского посла в Иране орденом - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил российского посла в Иране орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Иране Алексея Дедова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:41:00+03:00
2025-06-16T15:41:00+03:00
россия
иран
алексей дедов
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1926995423_0:106:400:330_1920x0_80_0_0_b7a8db2495af9ccdc2910073e9bd2f12.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Иране Алексея Дедова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дедова - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской Республике Иран", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1926995423_0:69:400:368_1920x0_80_0_0_2d4f6d6d5cd221e19416dfa4c2e63b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, алексей дедов, владимир путин, общество
Россия, Иран, Алексей Дедов, Владимир Путин, Общество
Путин наградил российского посла в Иране орденом

Путин наградил Дедова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени

© Фото предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Иране Алексея Дедова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дедова - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской Республике Иран", - говорится в документе.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
17 апреля, 16:07
 
РоссияИранАлексей ДедовВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала