https://ria.ru/20250616/dedov-2023149947.html
Путин наградил российского посла в Иране орденом
Путин наградил российского посла в Иране орденом - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил российского посла в Иране орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Иране Алексея Дедова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:41:00+03:00
2025-06-16T15:41:00+03:00
2025-06-16T15:41:00+03:00
россия
иран
алексей дедов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Иране Алексея Дедова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Дедова - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской Республике Иран", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html
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россия, иран, алексей дедов, владимир путин, общество
Россия, Иран, Алексей Дедов, Владимир Путин, Общество
Путин наградил российского посла в Иране орденом
Путин наградил Дедова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени