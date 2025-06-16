https://ria.ru/20250616/data-2023103072.html

В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине

В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 16.06.2025

В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине

Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:51:00+03:00

2025-06-16T12:51:00+03:00

2025-06-16T12:51:00+03:00

россия

украина

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на брифинге о разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Журналист спросил Пескова, определена ли уже конкретная дата следующего раунда переговоров. "Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

https://ria.ru/20250616/ploschadka-2023101157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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