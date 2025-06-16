https://ria.ru/20250616/data-2023103072.html
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 16.06.2025
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине
Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:51:00+03:00
2025-06-16T12:51:00+03:00
2025-06-16T12:51:00+03:00
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020485300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05dacdaa6d93532ba23eabef4beeb954.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на брифинге о разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Журналист спросил Пескова, определена ли уже конкретная дата следующего раунда переговоров. "Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
https://ria.ru/20250616/ploschadka-2023101157.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020485300_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_350b0d83b1960cc4a25a087e8876c4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине
Песков: дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена