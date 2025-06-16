Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/data-2023103072.html
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 16.06.2025
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине
Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:51:00+03:00
2025-06-16T12:51:00+03:00
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020485300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05dacdaa6d93532ba23eabef4beeb954.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на брифинге о разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Журналист спросил Пескова, определена ли уже конкретная дата следующего раунда переговоров. "Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
https://ria.ru/20250616/ploschadka-2023101157.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020485300_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_350b0d83b1960cc4a25a087e8876c4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
В Кремле пока не смогли назвать дату нового раунда переговоров по Украине

Песков: дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Точная дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на брифинге о разговоре президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня. Журналист спросил Пескова, определена ли уже конкретная дата следующего раунда переговоров.
"Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Песков высказался о возможной встрече России и Украины в Турции
Вчера, 12:47
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала