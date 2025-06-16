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Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере - РИА Новости, 16.06.2025
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22:23 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/chp-2023217159.html
Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере
Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере - РИА Новости, 16.06.2025
Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере
Тела двух 15-летних юношей обнаружили под обвалившемся песком на склоне песчаного карьера в Дятьковском районе Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:23:00+03:00
2025-06-16T22:23:00+03:00
происшествия
дятьковский район
брянская область
россия
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ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тела двух 15-летних юношей обнаружили под обвалившемся песком на склоне песчаного карьера в Дятьковском районе Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. "В Бежицкий межрайонный следственный отдел города Брянска поступило сообщение об обнаружении под обвалившимся песком на склоне песчаного карьера, расположенного в нескольких километрах от поселка Бытошь Дятьковского района Брянской области, двоих 15-летних юношей без признаков жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По предварительной информации, подростки ловили рыбу и сделали подкоп в крутом склоне карьера, после чего на них обрушился влажный песчаный грунт. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работают следователи.
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происшествия, дятьковский район, брянская область, россия
Происшествия, Дятьковский район, Брянская область, Россия
Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере

В Брянской области нашли тела двух подростков под обвалившимся песком в карьере

© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
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ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тела двух 15-летних юношей обнаружили под обвалившемся песком на склоне песчаного карьера в Дятьковском районе Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
"В Бежицкий межрайонный следственный отдел города Брянска поступило сообщение об обнаружении под обвалившимся песком на склоне песчаного карьера, расположенного в нескольких километрах от поселка Бытошь Дятьковского района Брянской области, двоих 15-летних юношей без признаков жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, подростки ловили рыбу и сделали подкоп в крутом склоне карьера, после чего на них обрушился влажный песчаный грунт.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работают следователи.
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