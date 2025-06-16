https://ria.ru/20250616/chp-2023217159.html

Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере

Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере - РИА Новости, 16.06.2025

Под Брянском нашли тела двух юношей под обвалившимся песком в карьере

Тела двух 15-летних юношей обнаружили под обвалившемся песком на склоне песчаного карьера в Дятьковском районе Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:23:00+03:00

2025-06-16T22:23:00+03:00

2025-06-16T22:23:00+03:00

происшествия

дятьковский район

брянская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17256/29/172562946_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_81cbfd92ff2659cbca036a38bf3132b1.jpg

ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тела двух 15-летних юношей обнаружили под обвалившемся песком на склоне песчаного карьера в Дятьковском районе Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. "В Бежицкий межрайонный следственный отдел города Брянска поступило сообщение об обнаружении под обвалившимся песком на склоне песчаного карьера, расположенного в нескольких километрах от поселка Бытошь Дятьковского района Брянской области, двоих 15-летних юношей без признаков жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По предварительной информации, подростки ловили рыбу и сделали подкоп в крутом склоне карьера, после чего на них обрушился влажный песчаный грунт. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работают следователи.

https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html

дятьковский район

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дятьковский район, брянская область, россия