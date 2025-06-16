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Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина - РИА Новости, 16.06.2025
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01:09 16.06.2025 (обновлено: 05:52 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/britaniya-2023027977.html
Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина
Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина - РИА Новости, 16.06.2025
Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина
Правительство Великобритании сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T01:09:00+03:00
2025-06-16T05:52:00+03:00
в мире
великобритания
ричард мур
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. "Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность, в то время, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны наших противников", — говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Отмечается, что Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура, который покинет пост осенью.
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в мире, великобритания, ричард мур, британская разведывательная служба mi6
В мире, Великобритания, Ричард Мур, Британская разведывательная служба MI6
Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина

Правительство Британии сообщило о назначении Блейз Метревели на пост главы MI6

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6.
"Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность, в то время, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны наших противников", — говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
Отмечается, что Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура, который покинет пост осенью.
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В миреВеликобританияРичард МурБританская разведывательная служба MI6
 
 
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