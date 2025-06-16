https://ria.ru/20250616/britaniya-2023027977.html

Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина

Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина - РИА Новости, 16.06.2025

Впервые в истории пост главы MI6 в Великобритании займет женщина

Правительство Великобритании сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T01:09:00+03:00

2025-06-16T01:09:00+03:00

2025-06-16T05:52:00+03:00

в мире

великобритания

ричард мур

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. "Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность, в то время, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны наших противников", — говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Отмечается, что Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура, который покинет пост осенью.

https://ria.ru/20250613/britaniya-2022566240.html

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в мире, великобритания, ричард мур, британская разведывательная служба mi6