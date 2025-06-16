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ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа

ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа - РИА Новости, 16.06.2025

ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа

Дежурные средства российской ПВО вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:37:00+03:00

2025-06-16T23:37:00+03:00

2025-06-16T23:38:00+03:00

безопасность

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестнадцатого июня текущего года в период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250616/vsu-2023175446.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия