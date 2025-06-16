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ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:37 16.06.2025 (обновлено: 23:38 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/bpla-2023223320.html
ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа
ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа - РИА Новости, 16.06.2025
ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа
Дежурные средства российской ПВО вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:37:00+03:00
2025-06-16T23:38:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестнадцатого июня текущего года в период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250616/vsu-2023175446.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ПВО России уничтожила 51 БПЛА за последние три с половиной часа

С 20:00 по 23:30 ПВО России уничтожила 51 БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестнадцатого июня текущего года в период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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