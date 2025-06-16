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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 16.06.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:58:00+03:00
2025-06-16T22:58:00+03:00
2025-06-16T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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липецкая область, россия, происшествия
Липецкая область, Россия, Происшествия
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность