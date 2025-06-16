https://ria.ru/20250616/biryukov-2023062499.html
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков - РИА Новости, 16.06.2025
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий около шести транспортных узлов, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:00:00+03:00
2025-06-16T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий около шести транспортных узлов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к шести транспортным узлам. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты для пешеходов и автомобилистов. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, детские и спортивные площадки, чтобы сделать городскую среду более современной и функциональной", - рассказал Бирюков. Заммэра уточнил, что работы пройдут возле транспортных узлов "Домодедовская", "Семеновская", "Лухмановская", "Речной вокзал", "Отрадное" и "Войковская". "В рамках проекта обновим площадь около станции метро "Семеновская", там отремонтируем покрытия пешеходной зоны и проезжей части, установим новые фонари и скамейки. Вдоль проходящей по улицам Измайловский Вал и Щербаковская трамвайной линии заменим контактную сеть и обустроим удобные приподнятые платформы. Кроме того, на этих улицах приведем в порядок два небольших сквера", - добавил Бирюков. По его словам, в районе транспортного узла "Домодедовская" сделают удобные подходы от торгового центра и городского рынка к новому выходу из метро, обновят дороги, тротуары и освещение, установят современные остановочные павильоны. "В жилой зоне отремонтируют три детские площадки, две спортивные и одну для занятий воркаутом. Кроме того, приведут в порядок расположенное там же футбольное поле", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.
https://ria.ru/20250611/biryukov-2022293788.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков
Бирюков: в Москве благоустроят территорию около шести транспортных узлов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий около шести транспортных узлов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к шести транспортным узлам. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты для пешеходов и автомобилистов. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, детские и спортивные площадки, чтобы сделать городскую среду более современной и функциональной", - рассказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что работы пройдут возле транспортных узлов "Домодедовская", "Семеновская", "Лухмановская", "Речной вокзал", "Отрадное" и "Войковская".
"В рамках проекта обновим площадь около станции метро "Семеновская", там отремонтируем покрытия пешеходной зоны и проезжей части, установим новые фонари и скамейки. Вдоль проходящей по улицам Измайловский Вал и Щербаковская трамвайной линии заменим контактную сеть и обустроим удобные приподнятые платформы. Кроме того, на этих улицах приведем в порядок два небольших сквера", - добавил Бирюков.
По его словам, в районе транспортного узла "Домодедовская" сделают удобные подходы от торгового центра и городского рынка к новому выходу из метро, обновят дороги, тротуары и освещение, установят современные остановочные павильоны.
"В жилой зоне отремонтируют три детские площадки, две спортивные и одну для занятий воркаутом. Кроме того, приведут в порядок расположенное там же футбольное поле", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.