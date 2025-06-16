Рейтинг@Mail.ru
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 16.06.2025 (обновлено: 10:29 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/biryukov-2023062499.html
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков - РИА Новости, 16.06.2025
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий около шести транспортных узлов, сообщил журналистам заммэра Москвы по РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:00:00+03:00
2025-06-16T10:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022055381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d18a93f4a7fac1e0792356600a3def.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий около шести транспортных узлов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к шести транспортным узлам. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты для пешеходов и автомобилистов. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, детские и спортивные площадки, чтобы сделать городскую среду более современной и функциональной", - рассказал Бирюков. Заммэра уточнил, что работы пройдут возле транспортных узлов "Домодедовская", "Семеновская", "Лухмановская", "Речной вокзал", "Отрадное" и "Войковская". "В рамках проекта обновим площадь около станции метро "Семеновская", там отремонтируем покрытия пешеходной зоны и проезжей части, установим новые фонари и скамейки. Вдоль проходящей по улицам Измайловский Вал и Щербаковская трамвайной линии заменим контактную сеть и обустроим удобные приподнятые платформы. Кроме того, на этих улицах приведем в порядок два небольших сквера", - добавил Бирюков. По его словам, в районе транспортного узла "Домодедовская" сделают удобные подходы от торгового центра и городского рынка к новому выходу из метро, обновят дороги, тротуары и освещение, установят современные остановочные павильоны. "В жилой зоне отремонтируют три детские площадки, две спортивные и одну для занятий воркаутом. Кроме того, приведут в порядок расположенное там же футбольное поле", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.
https://ria.ru/20250611/biryukov-2022293788.html
https://ria.ru/20250610/moskva-2022002198.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022055381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e65da362cdaefa386a1e256f6ad65d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков

Бирюков: в Москве благоустроят территорию около шести транспортных узлов

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по благоустройству территорий
Работы по благоустройству территорий - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по благоустройству территорий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий около шести транспортных узлов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к шести транспортным узлам. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты для пешеходов и автомобилистов. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, детские и спортивные площадки, чтобы сделать городскую среду более современной и функциональной", - рассказал Бирюков.
Станция метро Потапово - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Территории у трех станций метро благоустроили в Москве, сообщил Бирюков
11 июня, 16:27
Заммэра уточнил, что работы пройдут возле транспортных узлов "Домодедовская", "Семеновская", "Лухмановская", "Речной вокзал", "Отрадное" и "Войковская".
"В рамках проекта обновим площадь около станции метро "Семеновская", там отремонтируем покрытия пешеходной зоны и проезжей части, установим новые фонари и скамейки. Вдоль проходящей по улицам Измайловский Вал и Щербаковская трамвайной линии заменим контактную сеть и обустроим удобные приподнятые платформы. Кроме того, на этих улицах приведем в порядок два небольших сквера", - добавил Бирюков.
По его словам, в районе транспортного узла "Домодедовская" сделают удобные подходы от торгового центра и городского рынка к новому выходу из метро, обновят дороги, тротуары и освещение, установят современные остановочные павильоны.
"В жилой зоне отремонтируют три детские площадки, две спортивные и одну для занятий воркаутом. Кроме того, приведут в порядок расположенное там же футбольное поле", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.
Дезинфекция дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Расчеты поливомоечной техники круглосуточно дежурят в Москве
10 июня, 11:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала