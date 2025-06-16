https://ria.ru/20250616/bespilotniki-2023214526.html

ПВО Ирана сбила три израильских дрона над нефтяным месторождением

ПВО Ирана сбила три израильских дрона над нефтяным месторождением - РИА Новости, 16.06.2025

ПВО Ирана сбила три израильских дрона над нефтяным месторождением

ПВО Ирана сбила три израильских БПЛА в границах нефтяного месторождения Южный Парс, сообщает агентство ILNA. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:42:00+03:00

2025-06-16T21:42:00+03:00

2025-06-16T21:46:00+03:00

в мире

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. ПВО Ирана сбила три израильских БПЛА в границах нефтяного месторождения Южный Парс, сообщает агентство ILNA."Три неопознанных БПЛА, имевшие целью нанесение ущерба строениям в границах 2-й и 3-й фаз Южного Парса, были обнаружены и сбиты ПВО ВС Ирана", – говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, тегеран (город)