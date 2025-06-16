https://ria.ru/20250616/bespilotniki-2023093285.html

Российская ПВО сбила 104 беспилотника

Российская ПВО сбила 104 беспилотника - РИА Новости, 16.06.2025

Российская ПВО сбила 104 беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа, сообщило в понедельник... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:12:00+03:00

2025-06-16T12:12:00+03:00

2025-06-16T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250616/pushilin-2023062988.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины