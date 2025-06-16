https://ria.ru/20250616/bespilotniki-2023093285.html
Российская ПВО сбила 104 беспилотника
Российская ПВО сбила 104 беспилотника - РИА Новости, 16.06.2025
Российская ПВО сбила 104 беспилотника
Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа, сообщило в понедельник... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:12:00+03:00
2025-06-16T12:12:00+03:00
2025-06-16T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила 104 беспилотника
Минобороны сообщило о 104 сбитых беспилотниках самолетного типа