Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля
Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля
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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля.
"Гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран подверглась нападению со стороны Израиля", — говорится в сообщении.
Как утверждают иранские СМИ, момент израильского удара по офису попал в прямой эфир новостей. По зданию пришлось не менее четырех попаданий — оно загорелось. Есть пострадавшие.
МИД Ирана назвал атаку преступлением и призвал Совбез ООН остановить агрессию Израиля.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.