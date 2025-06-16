https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html

Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля

Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:15:00+03:00

2025-06-16T18:15:00+03:00

2025-06-16T20:36:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

иран

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля."Гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран подверглась нападению со стороны Израиля", — говорится в сообщении.Как утверждают иранские СМИ, момент израильского удара по офису попал в прямой эфир новостей. По зданию пришлось не менее четырех попаданий — оно загорелось. Есть пострадавшие. МИД Ирана назвал атаку преступлением и призвал Совбез ООН остановить агрессию Израиля. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html

израиль

иран

тегеран (город)

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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-16T18:15 true PT0M32S

Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару Телерадиокомпания IRIB показывает кадры горящего офиса компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару 2025-06-16T18:15 true PT1M01S

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, тегеран (город)