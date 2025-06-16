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Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
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18:15 16.06.2025 (обновлено: 20:36 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html
Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля
Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:15:00+03:00
2025-06-16T20:36:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля."Гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран подверглась нападению со стороны Израиля", — говорится в сообщении.Как утверждают иранские СМИ, момент израильского удара по офису попал в прямой эфир новостей. По зданию пришлось не менее четырех попаданий — оно загорелось. Есть пострадавшие. МИД Ирана назвал атаку преступлением и призвал Совбез ООН остановить агрессию Израиля. Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html
израиль
иран
тегеран (город)
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Новости
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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира
Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-16T18:15
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PT0M32S
Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару
Телерадиокомпания IRIB показывает кадры горящего офиса компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, тегеран (город)
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, Тегеран (город)
Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля

Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля.
"Гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран подверглась нападению со стороны Израиля", — говорится в сообщении.
Как утверждают иранские СМИ, момент израильского удара по офису попал в прямой эфир новостей. По зданию пришлось не менее четырех попаданий — оно загорелось. Есть пострадавшие.
МИД Ирана назвал атаку преступлением и призвал Совбез ООН остановить агрессию Израиля.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранТегеран (город)
 
 
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