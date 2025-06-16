Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России
Директор Федоренко: "Артек" за 11 лет возродился и стал национальным символом РФ
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за последние 11 лет усилиями страны и решением президента возродился и стал одним из национальных символов России, заявил директор центра Константин Федоренко.
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"Сегодня мы поздравляем коллектив, благодарим те поколения, которые созидали это уникальное место. В первую очередь мы благодарим президента и страну за то, что за эти последние 11 лет он восстановил из руин один из национальных символов Российской Федерации - Международный детский центр "Артек". С днем рождения, "Артек"!" - сказал Федоренко журналистам по окончании празднования юбилея.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
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