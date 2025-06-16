https://ria.ru/20250616/artek-2023223108.html

Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России

Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России - РИА Новости, 16.06.2025

Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России

Международный детский центр "Артек" за последние 11 лет усилиями страны и решением президента возродился и стал одним из национальных символов России, заявил... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:33:00+03:00

2025-06-16T23:33:00+03:00

2025-06-16T23:33:00+03:00

общество

россия

республика крым

константин федоренко

артек

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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за последние 11 лет усилиями страны и решением президента возродился и стал одним из национальных символов России, заявил директор центра Константин Федоренко. "Сегодня мы поздравляем коллектив, благодарим те поколения, которые созидали это уникальное место. В первую очередь мы благодарим президента и страну за то, что за эти последние 11 лет он восстановил из руин один из национальных символов Российской Федерации - Международный детский центр "Артек". С днем рождения, "Артек"!" - сказал Федоренко журналистам по окончании празднования юбилея. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.

https://ria.ru/20250616/artek-2023178786.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, республика крым, константин федоренко, артек