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Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России - РИА Новости, 16.06.2025
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23:33 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/artek-2023223108.html
Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России
Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России - РИА Новости, 16.06.2025
Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России
Международный детский центр "Артек" за последние 11 лет усилиями страны и решением президента возродился и стал одним из национальных символов России, заявил... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:33:00+03:00
2025-06-16T23:33:00+03:00
общество
россия
республика крым
константин федоренко
артек
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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за последние 11 лет усилиями страны и решением президента возродился и стал одним из национальных символов России, заявил директор центра Константин Федоренко. "Сегодня мы поздравляем коллектив, благодарим те поколения, которые созидали это уникальное место. В первую очередь мы благодарим президента и страну за то, что за эти последние 11 лет он восстановил из руин один из национальных символов Российской Федерации - Международный детский центр "Артек". С днем рождения, "Артек"!" - сказал Федоренко журналистам по окончании празднования юбилея. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
https://ria.ru/20250616/artek-2023178786.html
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общество, россия, республика крым, константин федоренко, артек
Общество, Россия, Республика Крым, Константин Федоренко, Артек
Директор "Артека" назвал лагерь национальным символом России

Директор Федоренко: "Артек" за 11 лет возродился и стал национальным символом РФ

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за последние 11 лет усилиями страны и решением президента возродился и стал одним из национальных символов России, заявил директор центра Константин Федоренко.
«
"Сегодня мы поздравляем коллектив, благодарим те поколения, которые созидали это уникальное место. В первую очередь мы благодарим президента и страну за то, что за эти последние 11 лет он восстановил из руин один из национальных символов Российской Федерации - Международный детский центр "Артек". С днем рождения, "Артек"!" - сказал Федоренко журналистам по окончании празднования юбилея.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
Владимир Путин поздравил Артек со 100-летним юбилеем - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин поздравил "Артек" с юбилеем
Вчера, 18:05
 
ОбществоРоссияРеспублика КрымКонстантин ФедоренкоАртек
 
 
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