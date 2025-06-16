https://ria.ru/20250616/artek-2023107488.html

Более 3 тысяч человек собрались на ИТ-фестивале в "Артеке"

Более 3 тысяч человек собрались на ИТ-фестивале в "Артеке" - РИА Новости, 16.06.2025

Более 3 тысяч человек собрались на ИТ-фестивале в "Артеке"

Свыше 3 тысяч человек собрались на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу", приуроченный к 100-летию международного детского центра "Артек", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:10:00+03:00

2025-06-16T13:10:00+03:00

2025-06-16T13:10:00+03:00

центральный университет (цу)

артек

общество

россия

армения

белоруссия

константин федоренко

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Свыше 3 тысяч человек собрались на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу", приуроченный к 100-летию международного детского центра "Артек", сообщает пресс-служба Центрального университета. Инициаторами фестиваля выступили Центральный университет и Т-Банк. На фестиваль приехали более 3 тысяч человек из всех регионов России, а также 29 стран, включая Армению, Белоруссию, Германию, Индию, Ирландию, Кипр, Ливан, Молдову, ОАЭ, Португалию, Сирию, Словакию, Турцию, Финляндию, Францию, Швейцарию, Эстонию и другие государства. Фестиваль прошел в центре "Артека" — детских лагерях "Лесной" и "Полевой". В нем также приняли участие технологические компании страны, в числе которых Сбер, "Авито", "Росатом", "ИТ-холдинг Т1", VK и другие. На ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" артековцам рассказали о широких возможностях для самореализации в сфере информационных технологий. Школьники узнали о различных ИТ-направлениях и увидели практическое применение теоретических знаний, полученных на уроках математики и информатики. В течение всего дня на площадке ИТ-фестиваля работал лекторий, где выступали лидеры бизнеса, науки, образования и космической отрасли. Космонавт-испытатель, кандидат технических наук Андрей Бабкин рассказал артековцам, как стремительно меняется современный космос и какие возможности открываются для нового поколения. Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич рассказал участникам об управлении рисками для принятия решений, а координатор образовательных проектов в Т-Банке Мария Цаголова — с чего начать карьеру в ИТ. Также перед школьниками выступили президент консорциума 1Т Евгений Нежданов и директор центра компетенций "Цифровая экономика" Финансового университета при правительстве РФ, Член Совета по цифровой экономике Совета Федерации Надежда Сурова с лекцией о профессиях будущего, директор по стратегическим коммуникациям благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Светлана Решетникова провела урок на тему "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг", а руководитель PR Product&Tech в "Авито" Мария Сенькова предложила артековцам отправиться в путешествие в мир ИИ. В день ИТ-фестиваля "От мечты к прогрессу" состоялась церемония вручения памятной монеты от Центрального банка — знака признания значимого вклада "Артека" в развитие детства и истории страны, а также прошли "Артековские костры" – торжественные церемонии закрытия смен в детских лагерях. "Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководство международного детского центра "Артек", за то, что пригласили нас принять участие в организации Дня технологий в рамках празднования 100-летия "Артека". Нас — это Центральный университет и Т-Банк, в котором я проработал 15 лет директором по рискам. <...> У ребят, которые находятся на смене, есть возможность поучаствовать во всех наших мероприятиях, почувствовать себя ИТ-разработчиками, понять, что такое бизнес в ИТ-сфере, как это выглядит и работает. <...> В дальнейшем мы будем рады расширять партнерство с детским центром. Наша общая задача — способствовать технологическому суверенитету нашей страны и готовить будущих технологических лидеров", - сказал Ивашкевич. Он отметил, что Центральный университет и Т-Банк проводят в "Артеке" тематическую смену, куда ребята приходят со своими идеями, разрабатывают новые продукты, проходят путь от идеи до прототипа этого продукта. "Сегодня мы открываем двери в удивительный мир технологий, где каждый ребенок может не просто наблюдать за будущим, а становиться его творцом. На интерактивных площадках, на которой оживают нейросети и искусственный интеллект, смогут научиться востребованным профессиям завтрашнего дня и познакомиться с компаниями, которые создают цифровые решения для образования и развития. Здесь каждый найдет свое место – будь то мастер-классы по программированию и разработке мобильных приложений, увлекательные квесты или живое общение с экспертами из ведущих IT-компаний", - сказал директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко, его слова приводятся на официальном сайте МДЦ.

https://ria.ru/20250616/artek-2023102806.html

https://ria.ru/20250616/artek-2023059116.html

https://ria.ru/20250616/kapsula-2023078913.html

https://ria.ru/20250616/lager-2022327322.html

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центральный университет (цу), артек, общество, россия, армения, белоруссия, константин федоренко