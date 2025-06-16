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Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций - РИА Новости, 16.06.2025
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10:09 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/artek-2023059116.html
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций - РИА Новости, 16.06.2025
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций
Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:09:00+03:00
2025-06-16T10:09:00+03:00
общество
республика крым
россия
константин федоренко
артек
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. "Артек" отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году. "Артек" - настоящая школа жизни, где воспитываются лидеры и патриоты, которые куют будущее нашей страны. "Артек" – это миллионы сердец, в которых живёт тепло воспоминаний о лагере, ставшем символом детства и дружбы. "Артек" — живая легенда советского и российского детства, пример того, как можно сохранять традиции и шагать в ногу со временем. "Артек" – уникальная площадка, где рождаются великие идеи и происходят чудеса", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Глава "Движения первых" поздравил с юбилеем всю команду "Артека", директора Константина Федоренко и детей, посещавших его. "Уверен, партнерство "Движения первых" и "Артека" продолжит оставаться символом новых открытий, крепкой дружбы и совместных свершений!", - отметил Орлов. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.
https://ria.ru/20250616/volodin-2023051555.html
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общество, республика крым, россия, константин федоренко, артек
Общество, Республика Крым, Россия, Константин Федоренко, Артек
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций

Орлов назвал "Артек" живой легендой детства и примером сохранения традиций

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.
"Артек" отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году.
Участницы концерта в лагере Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Володин рассказал о сохранении многолетних традиций в "Артеке"
Вчера, 09:24
"Артек" - настоящая школа жизни, где воспитываются лидеры и патриоты, которые куют будущее нашей страны. "Артек" – это миллионы сердец, в которых живёт тепло воспоминаний о лагере, ставшем символом детства и дружбы. "Артек" — живая легенда советского и российского детства, пример того, как можно сохранять традиции и шагать в ногу со временем. "Артек" – уникальная площадка, где рождаются великие идеи и происходят чудеса", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава "Движения первых" поздравил с юбилеем всю команду "Артека", директора Константина Федоренко и детей, посещавших его.
"Уверен, партнерство "Движения первых" и "Артека" продолжит оставаться символом новых открытий, крепкой дружбы и совместных свершений!", - отметил Орлов.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.
Дети во время празднования 98-го Дня рождения международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 08:00
 
ОбществоРеспублика КрымРоссияКонстантин ФедоренкоАртек
 
 
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