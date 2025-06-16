https://ria.ru/20250616/artek-2023059116.html

Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций

Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций - РИА Новости, 16.06.2025

Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций

Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:09:00+03:00

2025-06-16T10:09:00+03:00

2025-06-16T10:09:00+03:00

общество

республика крым

россия

константин федоренко

артек

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. "Артек" отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году. "Артек" - настоящая школа жизни, где воспитываются лидеры и патриоты, которые куют будущее нашей страны. "Артек" – это миллионы сердец, в которых живёт тепло воспоминаний о лагере, ставшем символом детства и дружбы. "Артек" — живая легенда советского и российского детства, пример того, как можно сохранять традиции и шагать в ногу со временем. "Артек" – уникальная площадка, где рождаются великие идеи и происходят чудеса", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Глава "Движения первых" поздравил с юбилеем всю команду "Артека", директора Константина Федоренко и детей, посещавших его. "Уверен, партнерство "Движения первых" и "Артека" продолжит оставаться символом новых открытий, крепкой дружбы и совместных свершений!", - отметил Орлов. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.

https://ria.ru/20250616/volodin-2023051555.html

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общество, республика крым, россия, константин федоренко, артек