https://ria.ru/20250616/artek-2023059116.html
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций - РИА Новости, 16.06.2025
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций
Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:09:00+03:00
2025-06-16T10:09:00+03:00
2025-06-16T10:09:00+03:00
общество
республика крым
россия
константин федоренко
артек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955626451_0:50:3166:1831_1920x0_80_0_0_435bfa6651676952351ba2cd916f9a4a.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. "Артек" отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году. "Артек" - настоящая школа жизни, где воспитываются лидеры и патриоты, которые куют будущее нашей страны. "Артек" – это миллионы сердец, в которых живёт тепло воспоминаний о лагере, ставшем символом детства и дружбы. "Артек" — живая легенда советского и российского детства, пример того, как можно сохранять традиции и шагать в ногу со временем. "Артек" – уникальная площадка, где рождаются великие идеи и происходят чудеса", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Глава "Движения первых" поздравил с юбилеем всю команду "Артека", директора Константина Федоренко и детей, посещавших его. "Уверен, партнерство "Движения первых" и "Артека" продолжит оставаться символом новых открытий, крепкой дружбы и совместных свершений!", - отметил Орлов. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.
https://ria.ru/20250616/volodin-2023051555.html
https://ria.ru/20250616/lager-2022327322.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955626451_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e0c39941b27657081ec988398463afd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, россия, константин федоренко, артек
Общество, Республика Крым, Россия, Константин Федоренко, Артек
Глава "Движения первых" назвал "Артек" примером сохранения традиций
Орлов назвал "Артек" живой легендой детства и примером сохранения традиций
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в Крыму - это живая легенда советского и российского детства и пример сохранения традиций и следования новым веяниям, заявил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.
"Артек
" отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году.
"Артек" - настоящая школа жизни, где воспитываются лидеры и патриоты, которые куют будущее нашей страны. "Артек" – это миллионы сердец, в которых живёт тепло воспоминаний о лагере, ставшем символом детства и дружбы. "Артек" — живая легенда советского и российского детства, пример того, как можно сохранять традиции и шагать в ногу со временем. "Артек" – уникальная площадка, где рождаются великие идеи и происходят чудеса", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава "Движения первых" поздравил с юбилеем всю команду "Артека", директора Константина Федоренко
и детей, посещавших его.
"Уверен, партнерство "Движения первых" и "Артека" продолжит оставаться символом новых открытий, крепкой дружбы и совместных свершений!", - отметил Орлов.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму
. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ
, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.