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Международный детский центр "Артек"

Международный детский центр "Артек" - РИА Новости, 16.06.2025

Международный детский центр "Артек"

Международный детский центр "Артек" – ведущий российский центр детского отдыха, расположенный в Крыму на побережье Черного моря в поселке городского типа... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T03:01:00+03:00

2025-06-16T03:01:00+03:00

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Международный детский центр "Артек" – ведущий российский центр детского отдыха, расположенный в Крыму на побережье Черного моря в поселке городского типа Гурзуф, в 12 километрах от южнобережного курорта – города Ялты. Он занимает территорию 218 гектаров, из которых 102 гектара составляют парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф. Лагерь работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более трех тысяч детей, в зимнюю – более 1,5 тысячи. "Артек" является климатическим курортом, основными лечебными факторами которого являются солнце, воздух и море. Отдельные участки территории лагеря имеют собственный микроклимат, который обусловлен особенностями рельефа, влиянием моря, субтропической растительности, воздушных потоков с Крымских гор. Лагерь "Артек", который получил свое название в честь урочища и реки, протекающей поблизости, был открыт по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева 16 июня 1925 года как летний лагерь-санаторий для детей. Отбор отдыхающих проходил строго по медицинским показаниям. Его первым директором стал Федор Шишмарев – медик и один из основателей врачебного дела, – который сыграл значительную роль в жизни "Артека". Ему он отдал восемь лет своей жизни, бессменно работая главным врачом. Красный Крест был ограничен в средствах, поэтому первоначально лагерь представлял собой четыре брезентовые палатки на 80 человек. Режим дня, установленный Соловьевым, стал образцовым для всех детских лагерей в Советском Союзе и сохранился почти неизменным до наших дней. День начинался с зарядки, после обеда – тихий час. Было предусмотрено трудовое воспитание – дети убирали парк, чистили пляж, а также помогали расположенному по соседству сельскохозяйственному хозяйству. Одна смена длилась 21 день – столько же она продолжается и сейчас. В первый год "Артек" за четыре летних смены принял 320 детей. Уже на следующий год здесь побывали дети из-за рубежа – из Германии. В 1927 году в лагере появились отрядные вожатые. Ежедневно они занимались с детьми краеведением, учили составлять гербарии и коллекции из минералов, проводили экскурсии. На образовательную работу отводилось два-три часа в день.Осенью того же года в Крыму произошло сильное землетрясение, в результате которого лагерь сильно пострадал. Однако к следующему сезону его восстановили: возвели деревянные корпуса и провели электричество, так что "Артек" стал функционировать круглый год, для чего на его территории действовала полноценная общеобразовательная школа. В 1930 году в "Артеке" появились лагеря "Нижний" и "Верхний", а количество детей в смену увеличилось с 80 до 200. Лагерь смог ежегодно принимать уже более двух тысяч ребят, с которыми занимались вожатые и тренеры. Здесь открылись техническая станция для юных изобретателей и конструкторов, музей "Артека". Лагерь посещали выдающиеся люди Советского Союза. Постепенно из лечебного санатория "Артек" стал трансформироваться в образцовое место отдыха детей, в котором до начала 1940-х годов побывали более 32 тысяч ребят из 76 стран. Попасть сюда мечтал каждый советский школьник, однако тогда, как и сейчас, такая возможность была наградой за отличную учебу, выдающиеся достижения в спорте или активное участие в общественной деятельности.В 1936 году "Артек" значительно увеличил территорию, когда ему был передан курорт Суук-Су. В 1930-е годы был также разработан проект по дальнейшему расширению территории "Артека", который, однако, не воплотился в жизнь из-за начавшейся Великой Отечественной войны.Дети, успевшие заехать в "Артек" до 22 июня 1941 года, были эвакуированы в тыл в алтайский курортный поселок Белокуриха, где прошла самая длинная смена лагеря, закончившаяся только 15 апреля 1944 года с освобождением "Артека" войсками Отдельной Приморской армии 4-го Украинского фронта. В тылу ребята жили по "артековским законам", занимаясь необходимым в то время трудом: собирали металлолом, ухаживали за ранеными в госпиталях, помогали семьям фронтовиков.Сам лагерь был оккупирован немецко-румынскими захватчиками 6 ноября 1941 года и почти полностью разрушен. В парках "Артека" были построены оборонительные укрепления и окопы, отдельные участки обнесены колючей проволокой. После освобождения, несмотря на тяжелое военное время, были начаты восстановительные работы, и уже в августе 1944 года в лагерь приехала первая смена. Через год на карте "Артека" появился детский лагерь "Кипарисный" – бывший дом отдыха "Колхозная молодежь".В 1958 году лагерь официально получил статус международного. Это изменение свидетельствовало о том, что из лечебно-оздоровительного учреждения "Артек" превратился в международный рекреационный и культурный центр, который открылся для детей из более чем 120 государств. Юные отдыхающие из-за рубежа в основном приезжали в так называемую "международную смену", которая проходила ежегодно в июле-августе, то есть во время школьных каникул и в самый благоприятный для приморской рекреации период.В начале 1960-х годов в лагере началась масштабная реконструкция "Большой Артек" по проекту Анатолия Полянского. На месте "Нижнего" был построен лагерь "Морской" – он занял территорию у самого подножия горы, на вытянутой вдоль берега узкой полосе, хорошо защищенной от северных ветров. Лагерь, построенный на месте "Верхнего", получил название "Горный", а на пустовавшей до этого территории в центре "Артека" был выстроен новый лагерь "Прибрежный". Два последних лагеря состояли из нескольких пионерских дружин, каждая из которых размещалась в отдельном большом корпусе: в "Горном" – "Алмазная", "Янтарная" и "Хрустальная", в "Прибрежном" – "Озерная", "Речная", "Полевая" и "Лесная". Лагеря "Суук-Су", получивший название "Лазурный", и "Кипарисный" серьезных внешних изменений не претерпели. Каждый лагерь имел не только свое название, но и историю, символику, традиции. К 1969 году в "Артеке" насчитывалось более 150 построек, включая три медицинских центра, три плавательных бассейна, школу, киностудию "Артекфильм", стадион и детские площадки. Лагерь смог принимать до 30 тысяч детей в год. В 1970-1980 годы "Артек" стал флагманом пионерского и международного молодежного движения и культурной дипломатии. В лагере проводили Международные детские спортивные игры "Дружба", состоялись несколько юношеских и молодежных международных конференций. В 1977 году в "Артеке" прошел Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце", который стал своеобразным прологом к ХІ Всемирному фестивалю молодежи и студентов на Кубе.Известность лагерю добавляли его именитые гости: в "Артек" в разные годы приезжали политические деятели – руководители СССР Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди, конструктор Сергей Королев, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Павел Попович, спортсмены Лидия Скобликова и Лев Яшин, шахматист Михаил Таль, ученый и путешественник Отто Шмидт, писатель Джанни Родари и др.За свои заслуги "Артек" был награжден несколькими высокими наградами: орденами Трудового Красного Знамени (1945) и Дружбы народов (1975).До 1991 года "Артек" назывался всесоюзным пионерским лагерем, а с июня 1991 года – международным детским центром. После распада СССР вместе со всей территорией Крыма "Артек" находился в составе Украины.В 1998 году лагерь был признан ЮНЕСКО "Проектом XXI века". В 2007 году ему был официально присвоен статус центра под эгидой ЮНЕСКО, однако через два года существование "Артека" оказалось под угрозой из-за недостатка финансирования – центр даже закрывался на некоторое время.Новый этап в жизни "Артека" начался в 2014 года с присоединением Крыма к России и переводом центра в федеральное подчинение в 2015 году. В 2014 году была разработана Концепция развития Международного детского центра "Артек" – "Артек 2.0. Перезагрузка", которая ставила своей целью превратить центр в одну из лучших международных площадок по созданию, апробации и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей.В 2015 году правительство РФ утвердило программу развития "Артека" на 2015-2020 годы, которая предусматривала развитие МДЦ "Артек" как самостоятельной образовательной системы, обеспечивающей ребенку возможности самоопределения, самореализации и развития. Документ также декларировал проведение капитального ремонта объектов МДЦ "Артек", реконструкцию, строительство новых детских лагерей и общелагерных объектов. В 2021 году распоряжением правительства РФ была утверждена программа развития "Артека" на 2021-2025 годы, которая направлена на модернизацию инфраструктуры, внедрение передовой образовательной системы на основе современных информационных технологий и предусматривает завершение масштабной реконструкции и модернизации "Артека", которые начались в 2014 году.В настоящее время реконструировано девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". Все лагеря соответствуют нормам и стандартам российского законодательства. Открытие нового детского лагеря "Солнечный" на тысячу мест запланировано на 100-летие Международного детского центра "Артек" в июне 2025 года. "Артеку" присвоен статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В нем имеется школа на 1,2 тысячи мест, в которой создан лабораторный комплекс и открыт первый в Крыму атомкласс. Образовательный процесс обеспечивают 100 учителей и 500 вожатых, которые отбираются на конкурсной основе из специалистов разных регионов России. Учебные занятия проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.Центром дополнительного образования в "Артеке" организуется работа более 100 студий дополнительного образования разной направленности – художественной, технической, социально-гуманитарной, естественно-научной, физкультурно-спортивной. Центр также оснащен пятью библиотеками с современным оборудованием.Для занятий спортом оборудованы девять спортивных площадок и кортов, три открытых бассейна, построены Дворец спорта с двумя бассейнами, Центральный стадион на семь тысяч мест, отвечающий всем международным стандартам, скалодром, веревочный парк.В музейно-выставочный комплекс центра входят пять музеев, один из которых был открыт Юрием Гагариным в 1967 году. Музей "Космос" вмещает в себя три экспозиционных зала и кинолекторий.На территории "Артека" находятся культурно-исторические и природные памятники. Здесь можно наблюдать развалины генуэзской крепости XI-XV веков, построенной на месте древней византийской VI века. Сохранились здания XIX-XX веков, скульптуры Эрнста Неизвестного. В парках, начало которым было положено в XIX веке, представлено до тысячи видов деревьев и кустарников.В горах Крымского природного заповедника "Артеку" принадлежат две туристические базы – "Дубрава" (1,1 тысячи метров над уровнем моря) и "Криничка" (760 метров над уровнем моря), которые принимают до ста артековцев одновременно. С 2014 года "Артек" принял порядка 346 тысяч ребят, из которых более 10 тысяч из иностранных государств. В 2024 году центр посетили около 40 тысяч детей, а в 2025 году планируется отдых еще 41 тысячи школьников."Артек" был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира в 2000 году в Токио (Япония). По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году центр стал лучшим в Российской Федерации. По данным исследования ВЦИОМ, в 2022 году "Артек" – самый узнаваемый детский лагерь страны среди населения 8-40 лет. В 2025 году "Артек" отмечает свой 100-летний юбилей, оставаясь флагманом в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха. Во исполнение указа президента РФ от 9 ноября 2022 года был разработан ряд культурно-массовых и просветительских мероприятий по случаю празднования этой даты, главным из которых является возрожденный Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце". В феврале 2025 года указом президента РФ коллектив "Артека" был награжден орденом Почета за заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создания. К юбилею центра был учрежден почетный знак "Вожатый России". Первой этой награды удостоена вожатая "Артека" в 1965-1966 годах Роза Шатыро из Республики Татарстан за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения. К юбилею центра было снято пять фильмов, в космос запущен брендированный малый космический аппарат, на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с юбилейным логотипом "Артека". Директором Международного детского центра "Артек" в настоящее время является Константин Федоренко. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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общество, справки, республика крым, россия, гурзуф, юрий гагарин (космонавт), никита хрущев, леонид брежнев, артек, юнеско, вциом