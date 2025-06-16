https://ria.ru/20250616/artek-2022179047.html
Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр "Артек" - РИА Новости, 16.06.2025
Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр "Артек" – ведущий российский центр детского отдыха, расположенный в Крыму на побережье Черного моря в поселке городского типа... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T03:01:00+03:00
2025-06-16T03:01:00+03:00
2025-06-16T03:01:00+03:00
общество
справки
республика крым
россия
гурзуф
юрий гагарин (космонавт)
никита хрущев
леонид брежнев
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Международный детский центр "Артек" – ведущий российский центр детского отдыха, расположенный в Крыму на побережье Черного моря в поселке городского типа Гурзуф, в 12 километрах от южнобережного курорта – города Ялты. Он занимает территорию 218 гектаров, из которых 102 гектара составляют парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф. Лагерь работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более трех тысяч детей, в зимнюю – более 1,5 тысячи. "Артек" является климатическим курортом, основными лечебными факторами которого являются солнце, воздух и море. Отдельные участки территории лагеря имеют собственный микроклимат, который обусловлен особенностями рельефа, влиянием моря, субтропической растительности, воздушных потоков с Крымских гор. Лагерь "Артек", который получил свое название в честь урочища и реки, протекающей поблизости, был открыт по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева 16 июня 1925 года как летний лагерь-санаторий для детей. Отбор отдыхающих проходил строго по медицинским показаниям. Его первым директором стал Федор Шишмарев – медик и один из основателей врачебного дела, – который сыграл значительную роль в жизни "Артека". Ему он отдал восемь лет своей жизни, бессменно работая главным врачом. Красный Крест был ограничен в средствах, поэтому первоначально лагерь представлял собой четыре брезентовые палатки на 80 человек. Режим дня, установленный Соловьевым, стал образцовым для всех детских лагерей в Советском Союзе и сохранился почти неизменным до наших дней. День начинался с зарядки, после обеда – тихий час. Было предусмотрено трудовое воспитание – дети убирали парк, чистили пляж, а также помогали расположенному по соседству сельскохозяйственному хозяйству. Одна смена длилась 21 день – столько же она продолжается и сейчас. В первый год "Артек" за четыре летних смены принял 320 детей. Уже на следующий год здесь побывали дети из-за рубежа – из Германии. В 1927 году в лагере появились отрядные вожатые. Ежедневно они занимались с детьми краеведением, учили составлять гербарии и коллекции из минералов, проводили экскурсии. На образовательную работу отводилось два-три часа в день.Осенью того же года в Крыму произошло сильное землетрясение, в результате которого лагерь сильно пострадал. Однако к следующему сезону его восстановили: возвели деревянные корпуса и провели электричество, так что "Артек" стал функционировать круглый год, для чего на его территории действовала полноценная общеобразовательная школа. В 1930 году в "Артеке" появились лагеря "Нижний" и "Верхний", а количество детей в смену увеличилось с 80 до 200. Лагерь смог ежегодно принимать уже более двух тысяч ребят, с которыми занимались вожатые и тренеры. Здесь открылись техническая станция для юных изобретателей и конструкторов, музей "Артека". Лагерь посещали выдающиеся люди Советского Союза. Постепенно из лечебного санатория "Артек" стал трансформироваться в образцовое место отдыха детей, в котором до начала 1940-х годов побывали более 32 тысяч ребят из 76 стран. Попасть сюда мечтал каждый советский школьник, однако тогда, как и сейчас, такая возможность была наградой за отличную учебу, выдающиеся достижения в спорте или активное участие в общественной деятельности.В 1936 году "Артек" значительно увеличил территорию, когда ему был передан курорт Суук-Су. В 1930-е годы был также разработан проект по дальнейшему расширению территории "Артека", который, однако, не воплотился в жизнь из-за начавшейся Великой Отечественной войны.Дети, успевшие заехать в "Артек" до 22 июня 1941 года, были эвакуированы в тыл в алтайский курортный поселок Белокуриха, где прошла самая длинная смена лагеря, закончившаяся только 15 апреля 1944 года с освобождением "Артека" войсками Отдельной Приморской армии 4-го Украинского фронта. В тылу ребята жили по "артековским законам", занимаясь необходимым в то время трудом: собирали металлолом, ухаживали за ранеными в госпиталях, помогали семьям фронтовиков.Сам лагерь был оккупирован немецко-румынскими захватчиками 6 ноября 1941 года и почти полностью разрушен. В парках "Артека" были построены оборонительные укрепления и окопы, отдельные участки обнесены колючей проволокой. После освобождения, несмотря на тяжелое военное время, были начаты восстановительные работы, и уже в августе 1944 года в лагерь приехала первая смена. Через год на карте "Артека" появился детский лагерь "Кипарисный" – бывший дом отдыха "Колхозная молодежь".В 1958 году лагерь официально получил статус международного. Это изменение свидетельствовало о том, что из лечебно-оздоровительного учреждения "Артек" превратился в международный рекреационный и культурный центр, который открылся для детей из более чем 120 государств. Юные отдыхающие из-за рубежа в основном приезжали в так называемую "международную смену", которая проходила ежегодно в июле-августе, то есть во время школьных каникул и в самый благоприятный для приморской рекреации период.В начале 1960-х годов в лагере началась масштабная реконструкция "Большой Артек" по проекту Анатолия Полянского. На месте "Нижнего" был построен лагерь "Морской" – он занял территорию у самого подножия горы, на вытянутой вдоль берега узкой полосе, хорошо защищенной от северных ветров. Лагерь, построенный на месте "Верхнего", получил название "Горный", а на пустовавшей до этого территории в центре "Артека" был выстроен новый лагерь "Прибрежный". Два последних лагеря состояли из нескольких пионерских дружин, каждая из которых размещалась в отдельном большом корпусе: в "Горном" – "Алмазная", "Янтарная" и "Хрустальная", в "Прибрежном" – "Озерная", "Речная", "Полевая" и "Лесная". Лагеря "Суук-Су", получивший название "Лазурный", и "Кипарисный" серьезных внешних изменений не претерпели. Каждый лагерь имел не только свое название, но и историю, символику, традиции. К 1969 году в "Артеке" насчитывалось более 150 построек, включая три медицинских центра, три плавательных бассейна, школу, киностудию "Артекфильм", стадион и детские площадки. Лагерь смог принимать до 30 тысяч детей в год. В 1970-1980 годы "Артек" стал флагманом пионерского и международного молодежного движения и культурной дипломатии. В лагере проводили Международные детские спортивные игры "Дружба", состоялись несколько юношеских и молодежных международных конференций. В 1977 году в "Артеке" прошел Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце", который стал своеобразным прологом к ХІ Всемирному фестивалю молодежи и студентов на Кубе.Известность лагерю добавляли его именитые гости: в "Артек" в разные годы приезжали политические деятели – руководители СССР Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди, конструктор Сергей Королев, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Павел Попович, спортсмены Лидия Скобликова и Лев Яшин, шахматист Михаил Таль, ученый и путешественник Отто Шмидт, писатель Джанни Родари и др.За свои заслуги "Артек" был награжден несколькими высокими наградами: орденами Трудового Красного Знамени (1945) и Дружбы народов (1975).До 1991 года "Артек" назывался всесоюзным пионерским лагерем, а с июня 1991 года – международным детским центром. После распада СССР вместе со всей территорией Крыма "Артек" находился в составе Украины.В 1998 году лагерь был признан ЮНЕСКО "Проектом XXI века". В 2007 году ему был официально присвоен статус центра под эгидой ЮНЕСКО, однако через два года существование "Артека" оказалось под угрозой из-за недостатка финансирования – центр даже закрывался на некоторое время.Новый этап в жизни "Артека" начался в 2014 года с присоединением Крыма к России и переводом центра в федеральное подчинение в 2015 году. В 2014 году была разработана Концепция развития Международного детского центра "Артек" – "Артек 2.0. Перезагрузка", которая ставила своей целью превратить центр в одну из лучших международных площадок по созданию, апробации и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей.В 2015 году правительство РФ утвердило программу развития "Артека" на 2015-2020 годы, которая предусматривала развитие МДЦ "Артек" как самостоятельной образовательной системы, обеспечивающей ребенку возможности самоопределения, самореализации и развития. Документ также декларировал проведение капитального ремонта объектов МДЦ "Артек", реконструкцию, строительство новых детских лагерей и общелагерных объектов. В 2021 году распоряжением правительства РФ была утверждена программа развития "Артека" на 2021-2025 годы, которая направлена на модернизацию инфраструктуры, внедрение передовой образовательной системы на основе современных информационных технологий и предусматривает завершение масштабной реконструкции и модернизации "Артека", которые начались в 2014 году.В настоящее время реконструировано девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". Все лагеря соответствуют нормам и стандартам российского законодательства. Открытие нового детского лагеря "Солнечный" на тысячу мест запланировано на 100-летие Международного детского центра "Артек" в июне 2025 года. "Артеку" присвоен статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В нем имеется школа на 1,2 тысячи мест, в которой создан лабораторный комплекс и открыт первый в Крыму атомкласс. Образовательный процесс обеспечивают 100 учителей и 500 вожатых, которые отбираются на конкурсной основе из специалистов разных регионов России. Учебные занятия проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.Центром дополнительного образования в "Артеке" организуется работа более 100 студий дополнительного образования разной направленности – художественной, технической, социально-гуманитарной, естественно-научной, физкультурно-спортивной. Центр также оснащен пятью библиотеками с современным оборудованием.Для занятий спортом оборудованы девять спортивных площадок и кортов, три открытых бассейна, построены Дворец спорта с двумя бассейнами, Центральный стадион на семь тысяч мест, отвечающий всем международным стандартам, скалодром, веревочный парк.В музейно-выставочный комплекс центра входят пять музеев, один из которых был открыт Юрием Гагариным в 1967 году. Музей "Космос" вмещает в себя три экспозиционных зала и кинолекторий.На территории "Артека" находятся культурно-исторические и природные памятники. Здесь можно наблюдать развалины генуэзской крепости XI-XV веков, построенной на месте древней византийской VI века. Сохранились здания XIX-XX веков, скульптуры Эрнста Неизвестного. В парках, начало которым было положено в XIX веке, представлено до тысячи видов деревьев и кустарников.В горах Крымского природного заповедника "Артеку" принадлежат две туристические базы – "Дубрава" (1,1 тысячи метров над уровнем моря) и "Криничка" (760 метров над уровнем моря), которые принимают до ста артековцев одновременно. С 2014 года "Артек" принял порядка 346 тысяч ребят, из которых более 10 тысяч из иностранных государств. В 2024 году центр посетили около 40 тысяч детей, а в 2025 году планируется отдых еще 41 тысячи школьников."Артек" был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира в 2000 году в Токио (Япония). По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году центр стал лучшим в Российской Федерации. По данным исследования ВЦИОМ, в 2022 году "Артек" – самый узнаваемый детский лагерь страны среди населения 8-40 лет. В 2025 году "Артек" отмечает свой 100-летний юбилей, оставаясь флагманом в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха. Во исполнение указа президента РФ от 9 ноября 2022 года был разработан ряд культурно-массовых и просветительских мероприятий по случаю празднования этой даты, главным из которых является возрожденный Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце". В феврале 2025 года указом президента РФ коллектив "Артека" был награжден орденом Почета за заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создания. К юбилею центра был учрежден почетный знак "Вожатый России". Первой этой награды удостоена вожатая "Артека" в 1965-1966 годах Роза Шатыро из Республики Татарстан за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения. К юбилею центра было снято пять фильмов, в космос запущен брендированный малый космический аппарат, на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с юбилейным логотипом "Артека". Директором Международного детского центра "Артек" в настоящее время является Константин Федоренко. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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общество, справки, республика крым, россия, гурзуф, юрий гагарин (космонавт), никита хрущев, леонид брежнев, артек, юнеско, вциом
Общество, Справки, Республика Крым, Россия, Гурзуф, Юрий Гагарин (космонавт), Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Артек, ЮНЕСКО, ВЦИОМ
Международный детский центр "Артек
" – ведущий российский центр детского отдыха, расположенный в Крыму на побережье Черного моря в поселке городского типа Гурзуф, в 12 километрах от южнобережного курорта – города Ялты. Он занимает территорию 218 гектаров, из которых 102 гектара составляют парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф. Лагерь работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более трех тысяч детей
, в зимнюю – более 1,5 тысячи.
"Артек" является климатическим курортом
, основными лечебными факторами которого являются солнце, воздух и море. Отдельные участки территории лагеря имеют собственный микроклимат, который обусловлен особенностями рельефа, влиянием моря, субтропической растительности, воздушных потоков с Крымских гор.
Лагерь "Артек", который получил свое название в честь урочища и реки, протекающей поблизости, был открыт
по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева 16 июня 1925 года как летний лагерь-санаторий для детей. Отбор отдыхающих проходил строго по медицинским показаниям. Его первым директором стал Федор Шишмарев
– медик и один из основателей врачебного дела, – который сыграл значительную роль в жизни "Артека". Ему он отдал восемь лет своей жизни, бессменно работая главным врачом
.
Красный Крест был ограничен в средствах, поэтому первоначально лагерь представлял собой четыре брезентовые палатки на 80 человек. Режим дня, установленный Соловьевым, стал образцовым для всех детских лагерей в Советском Союзе и сохранился почти неизменным до наших дней. День начинался с зарядки, после обеда – тихий час. Было предусмотрено трудовое воспитание
– дети убирали парк, чистили пляж, а также помогали расположенному по соседству сельскохозяйственному хозяйству. Одна смена длилась 21 день – столько же она продолжается и сейчас. В первый год
"Артек" за четыре летних смены принял 320 детей. Уже на следующий год здесь побывали дети из-за рубежа – из Германии.
В 1927 году в лагере появились отрядные вожатые
. Ежедневно они занимались с детьми краеведением, учили составлять гербарии и коллекции из минералов, проводили экскурсии. На образовательную работу отводилось два-три часа в день.
Осенью того же года в Крыму произошло сильное землетрясение, в результате которого лагерь сильно пострадал. Однако к следующему сезону его восстановили
: возвели деревянные корпуса и провели электричество, так что "Артек" стал функционировать круглый год, для чего на его территории действовала полноценная общеобразовательная школа.
В 1930 году в "Артеке" появились лагеря "Нижний" и "Верхний", а количество детей в смену увеличилось с 80 до 200. Лагерь смог ежегодно принимать уже более двух тысяч ребят, с которыми занимались вожатые и тренеры. Здесь открылись техническая станция для юных изобретателей и конструкторов, музей "Артека". Лагерь посещали выдающиеся люди Советского Союза. Постепенно из лечебного санатория "Артек" стал трансформироваться в образцовое место отдыха детей, в котором до начала 1940-х годов побывали более 32 тысяч ребят из 76 стран. Попасть сюда мечтал каждый советский школьник, однако тогда, как и сейчас, такая возможность была наградой за отличную учебу, выдающиеся достижения в спорте или активное участие в общественной деятельности.
В 1936 году "Артек" значительно увеличил территорию, когда ему был передан курорт Суук-Су. В 1930-е годы был также разработан проект по дальнейшему расширению территории "Артека", который, однако, не воплотился в жизнь из-за начавшейся Великой Отечественной войны.
Дети, успевшие заехать в "Артек" до 22 июня 1941 года, были эвакуированы в тыл в алтайский курортный поселок Белокуриха, где прошла самая длинная смена
лагеря, закончившаяся только 15 апреля 1944 года с освобождением "Артека" войсками Отдельной Приморской армии 4-го Украинского фронта. В тылу ребята жили по "артековским законам", занимаясь необходимым в то время трудом: собирали металлолом, ухаживали за ранеными в госпиталях, помогали семьям фронтовиков.
Сам лагерь был оккупирован
немецко-румынскими захватчиками 6 ноября 1941 года и почти полностью разрушен. В парках "Артека" были построены оборонительные укрепления и окопы, отдельные участки обнесены колючей проволокой.
После освобождения, несмотря на тяжелое военное время, были начаты восстановительные работы, и уже в августе 1944 года в лагерь приехала первая смена. Через год на карте "Артека" появился детский лагерь "Кипарисный" – бывший дом отдыха "Колхозная молодежь".
В 1958 году лагерь официально получил статус международного. Это изменение свидетельствовало о том, что из лечебно-оздоровительного учреждения "Артек" превратился в международный рекреационный и культурный центр, который открылся для детей из более чем 120 государств. Юные отдыхающие из-за рубежа в основном приезжали в так называемую "международную смену", которая проходила ежегодно в июле-августе, то есть во время школьных каникул и в самый благоприятный для приморской рекреации период.
В начале 1960-х годов в лагере началась масштабная реконструкция
"Большой Артек" по проекту Анатолия Полянского. На месте "Нижнего" был построен лагерь "Морской" – он занял территорию у самого подножия горы, на вытянутой вдоль берега узкой полосе, хорошо защищенной от северных ветров. Лагерь, построенный на месте "Верхнего", получил название "Горный", а на пустовавшей до этого территории в центре "Артека" был выстроен новый лагерь "Прибрежный". Два последних лагеря состояли из нескольких пионерских дружин
, каждая из которых размещалась в отдельном большом корпусе: в "Горном" – "Алмазная", "Янтарная" и "Хрустальная", в "Прибрежном" – "Озерная", "Речная", "Полевая" и "Лесная". Лагеря "Суук-Су", получивший название "Лазурный", и "Кипарисный" серьезных внешних изменений не претерпели. Каждый лагерь имел не только свое название
, но и историю, символику, традиции. К 1969 году в "Артеке" насчитывалось более 150 построек
, включая три медицинских центра, три плавательных бассейна, школу, киностудию "Артекфильм", стадион и детские площадки. Лагерь смог принимать до 30 тысяч детей в год.
В 1970-1980 годы "Артек" стал флагманом пионерского и международного молодежного движения и культурной дипломатии. В лагере проводили Международные детские спортивные игры "Дружба", состоялись несколько юношеских и молодежных международных конференций. В 1977 году в "Артеке" прошел Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце", который стал своеобразным прологом к ХІ Всемирному фестивалю молодежи и студентов на Кубе.
Известность лагерю добавляли его именитые гости: в "Артек" в разные годы приезжали политические деятели – руководители СССР Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди, конструктор Сергей Королев, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Павел Попович, спортсмены Лидия Скобликова и Лев Яшин, шахматист Михаил Таль, ученый и путешественник Отто Шмидт, писатель Джанни Родари и др.
За свои заслуги "Артек" был награжден несколькими высокими наградами: орденами Трудового Красного Знамени (1945) и Дружбы народов (1975).
До 1991 года "Артек" назывался всесоюзным пионерским лагерем, а с июня 1991 года – международным детским центром. После распада СССР вместе со всей территорией Крыма "Артек" находился в составе Украины.
В 1998 году лагерь был признан ЮНЕСКО "Проектом XXI века". В 2007 году ему был официально присвоен статус центра под эгидой ЮНЕСКО, однако через два года существование "Артека" оказалось под угрозой из-за недостатка финансирования – центр даже закрывался на некоторое время.
Новый этап
в жизни "Артека" начался в 2014 года с присоединением Крыма к России и переводом центра в федеральное подчинение в 2015 году.
В 2014 году была разработана Концепция развития Международного детского центра "Артек" – "Артек 2.0. Перезагрузка", которая ставила своей целью превратить центр в одну из лучших международных площадок по созданию, апробации и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей.
В 2015 году правительство РФ утвердило программу развития "Артека" на 2015-2020 годы
, которая предусматривала развитие МДЦ "Артек" как самостоятельной образовательной системы, обеспечивающей ребенку возможности самоопределения, самореализации и развития. Документ также декларировал проведение капитального ремонта объектов МДЦ "Артек", реконструкцию, строительство новых детских лагерей и общелагерных объектов.
В 2021 году распоряжением правительства РФ была утверждена программа развития "Артека" на 2021-2025 годы
, которая направлена на модернизацию инфраструктуры, внедрение передовой образовательной системы на основе современных информационных технологий и предусматривает завершение масштабной реконструкции и модернизации "Артека", которые начались в 2014 году.
В настоящее время реконструировано девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". Все лагеря соответствуют нормам и стандартам российского законодательства. Открытие нового детского лагеря "Солнечный"
на тысячу мест запланировано на 100-летие Международного детского центра "Артек" в июне 2025 года.
"Артеку" присвоен статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В нем имеется школа на 1,2 тысячи мест, в которой создан лабораторный комплекс и открыт первый в Крыму атомкласс. Образовательный процесс обеспечивают 100 учителей и 500 вожатых, которые отбираются на конкурсной основе из специалистов разных регионов России. Учебные занятия проходят не только за школьной партой, но и в крымских музеях и парках, на берегу моря и в ходе экскурсий по Южному берегу Крыма.
Центром дополнительного образования в "Артеке" организуется работа более 100 студий дополнительного образования разной направленности – художественной, технической, социально-гуманитарной, естественно-научной, физкультурно-спортивной. Центр также оснащен пятью библиотеками с современным оборудованием.
Для занятий спортом оборудованы девять спортивных площадок и кортов, три открытых бассейна, построены Дворец спорта с двумя бассейнами, Центральный стадион на семь тысяч мест, отвечающий всем международным стандартам, скалодром, веревочный парк.
В музейно-выставочный комплекс центра входят пять музеев, один из которых был открыт Юрием Гагариным в 1967 году. Музей "Космос" вмещает в себя три экспозиционных зала и кинолекторий.
На территории "Артека" находятся культурно-исторические и природные памятники. Здесь можно наблюдать развалины генуэзской крепости XI-XV веков, построенной на месте древней византийской VI века. Сохранились здания XIX-XX веков, скульптуры Эрнста Неизвестного. В парках, начало которым было положено в XIX веке, представлено до тысячи видов деревьев и кустарников.
В горах Крымского природного заповедника "Артеку" принадлежат две туристические базы
– "Дубрава" (1,1 тысячи метров над уровнем моря) и "Криничка" (760 метров над уровнем моря), которые принимают до ста артековцев одновременно.
С 2014 года "Артек" принял порядка 346 тысяч ребят, из которых более 10 тысяч из иностранных государств. В 2024 году центр посетили около 40 тысяч детей, а в 2025 году планируется отдых еще 41 тысячи школьников.
"Артек" был признан лучшим детским центром
среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира в 2000 году в Токио (Япония). По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году центр стал лучшим в Российской Федерации. По данным исследования ВЦИОМ, в 2022 году "Артек" – самый узнаваемый детский лагерь страны среди населения 8-40 лет.
В 2025 году "Артек" отмечает свой 100-летний юбилей
, оставаясь флагманом в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха. Во исполнение указа президента РФ
от 9 ноября 2022 года был разработан ряд культурно-массовых и просветительских мероприятий
по случаю празднования этой даты, главным из которых является возрожденный Международный детский фестиваль "Пусть всегда будет солнце"
.
В феврале 2025 года указом президента РФ коллектив "Артека" был награжден орденом Почета
за заслуги в области образования, вклад в воспитание, оздоровление детей и в связи со 100-летием со дня создания.
К юбилею центра был учрежден почетный знак "Вожатый России". Первой этой награды удостоена вожатая "Артека" в 1965-1966 годах Роза Шатыро
из Республики Татарстан за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения.
К юбилею центра
было снято пять фильмов, в космос запущен брендированный малый космический аппарат, на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с юбилейным логотипом "Артека".
Директором Международного детского центра "Артек" в настоящее время является Константин Федоренко
.
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