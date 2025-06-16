https://ria.ru/20250616/armiya-2023091802.html
Израильская армия утверждает, что уничтожила треть ракетных установок Ирана
Израильская армия утверждает, что уничтожила треть ракетных установок Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Израильская армия утверждает, что уничтожила треть ракетных установок Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила треть всех ракетных установок, которые находятся в распоряжении Ирана, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:07:00+03:00
2025-06-16T12:07:00+03:00
2025-06-16T12:36:00+03:00
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
али хаменеи
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила треть всех ракетных установок, которые находятся в распоряжении Ирана, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин."Силы ЦАХАЛ уничтожили около трети всех ракетных установок иранского режима", - заявил он в ходе брифинга.Представитель ЦАХАЛ отметил, что за минувшие сутки израильские военные нанесли удары более чем по 100 военным целям в Исфахане, а также уничтожили более 20 иранских ракет класса "земля-земля".В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Жилой дом на улице Кешаварз в Тегеране после удара Израиля
Израильский удар нанесен по жилому дому на улице Кешаварз в Тегеране
2025-06-16T12:07
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иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, али хаменеи, исфахан
Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Али Хаменеи, Исфахан
Израильская армия утверждает, что уничтожила треть ракетных установок Ирана
Дефрин: ЦАХАЛ уничтожила треть всех ракетных установок Ирана