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На жителя Алтайского края завели дело за призывы к терроризму - РИА Новости, 16.06.2025
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12:27 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/altay-2023096989.html
На жителя Алтайского края завели дело за призывы к терроризму
На жителя Алтайского края завели дело за призывы к терроризму - РИА Новости, 16.06.2025
На жителя Алтайского края завели дело за призывы к терроризму
Силовики возбудили уголовное дело на жителя Алтайского края, который писал в интернете комментарии с призывами к терроризму, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:27:00+03:00
2025-06-16T12:27:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело на жителя Алтайского края, который писал в интернете комментарии с призывами к терроризму, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону. "Пресечена незаконная деятельность жителя Алтайского края по публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Установлено, что житель Алтайского края, 2001 г.р., в 2023 году неоднократно в… сети интернет размещал комментарии, выражающие побуждение к совершению действий, направленных на насильственную смену власти России, прекращение существования действующего государственного строя", - говорится в сообщении. УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет) УК России.
https://ria.ru/20250605/stavropole-2021066543.html
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происшествия, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На жителя Алтайского края завели дело за призывы к терроризму

ФСБ возбудила дело на жителя Алтайского края за призывы к терроризму

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело на жителя Алтайского края, который писал в интернете комментарии с призывами к терроризму, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
"Пресечена незаконная деятельность жителя Алтайского края по публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Установлено, что житель Алтайского края, 2001 г.р., в 2023 году неоднократно в… сети интернет размещал комментарии, выражающие побуждение к совершению действий, направленных на насильственную смену власти России, прекращение существования действующего государственного строя", - говорится в сообщении.
УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет) УК России.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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