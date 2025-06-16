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Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев - РИА Новости, 16.06.2025
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11:48 16.06.2025 (обновлено: 16:30 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/akter-2023087628.html
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев - РИА Новости, 16.06.2025
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
В возрасте 77 лет умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:48:00+03:00
2025-06-16T16:30:00+03:00
шоу-бизнес
общество
происшествия
россия
вячеслав богачев
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В возрасте 77 лет умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев, сообщает Telegram-канал SHOT."Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни", — говорится в публикации.В материале отметили, что тело артиста обнаружили в его квартире.Вячеслав Богачев снимался в фильме "Пир во время чумы", мини-сериале "Васса", киноленте "Мать" и исторической драме "Романовы. Венценосная семья". Кроме того, он написал сценарии к таким проектам, как "Темные аллеи" и "Российские Багамы".
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шоу-бизнес, общество, происшествия, россия, вячеслав богачев
Шоу-бизнес, Общество, Происшествия, Россия, Вячеслав Богачев
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев

Актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет

© К/ст имени Довженко по заказу Гостелерадио СССР (1988)Кадр из фильма "Земляки"
Кадр из фильма Земляки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© К/ст имени Довженко по заказу Гостелерадио СССР (1988)
Кадр из фильма "Земляки"
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В возрасте 77 лет умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев, сообщает Telegram-канал SHOT.
«
"Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни", — говорится в публикации.
В материале отметили, что тело артиста обнаружили в его квартире.
Вячеслав Богачев снимался в фильме "Пир во время чумы", мини-сериале "Васса", киноленте "Мать" и исторической драме "Романовы. Венценосная семья". Кроме того, он написал сценарии к таким проектам, как "Темные аллеи" и "Российские Багамы".
 
Шоу-бизнесОбществоПроисшествияРоссияВячеслав Богачев
 
 
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