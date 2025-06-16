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Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев - РИА Новости, 16.06.2025
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
В возрасте 77 лет умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:48:00+03:00
2025-06-16T11:48:00+03:00
2025-06-16T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В возрасте 77 лет умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев, сообщает Telegram-канал SHOT."Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни", — говорится в публикации.В материале отметили, что тело артиста обнаружили в его квартире.Вячеслав Богачев снимался в фильме "Пир во время чумы", мини-сериале "Васса", киноленте "Мать" и исторической драме "Романовы. Венценосная семья". Кроме того, он написал сценарии к таким проектам, как "Темные аллеи" и "Российские Багамы".
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шоу-бизнес, общество, происшествия, россия, вячеслав богачев
Шоу-бизнес, Общество, Происшествия, Россия, Вячеслав Богачев
Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
Актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет