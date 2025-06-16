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Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке теракта

Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке теракта - РИА Новости, 16.06.2025

Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке теракта

Задержанный украинский агент признался в том, что был завербован СБУ в августе 2024 года и по заданию украинской спецслужбы собирался взорвать автомобиль... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:02:00+03:00

2025-06-16T10:02:00+03:00

2025-06-16T10:09:00+03:00

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержанный украинский агент признался в том, что был завербован СБУ в августе 2024 года и по заданию украинской спецслужбы собирался взорвать автомобиль сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа Херсонской области."Был завербован в августе 2024 года сотрудниками СБУ. По заданию СБУ подготавливал террористический акт в отношении сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа", - сказал задержанный в видеоролике, опубликованном ФСБ.Он выразил раскаяние в содеянном."В содеянном раскаиваюсь и призываю граждан не вестись на провокации СБУ", - добавил он.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Согласно сообщению, он изъял из схрона самодельное взрывное устройство с 1,25 килограмма взрывчатки С-4 и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников областной администрации. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20250612/terakt-2022506721.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля в Херсонской области Видео задержания агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля сотрудника администрации Херсонской области, публикует ФСБ. 2025-06-16T10:02 true PT1M14S

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Варвара Скокшина

херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия