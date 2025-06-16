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Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке теракта
Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке теракта - РИА Новости, 16.06.2025
Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке теракта
Задержанный украинский агент признался в том, что был завербован СБУ в августе 2024 года и по заданию украинской спецслужбы собирался взорвать автомобиль... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:02:00+03:00
2025-06-16T10:02:00+03:00
2025-06-16T10:09:00+03:00
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержанный украинский агент признался в том, что был завербован СБУ в августе 2024 года и по заданию украинской спецслужбы собирался взорвать автомобиль сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа Херсонской области."Был завербован в августе 2024 года сотрудниками СБУ. По заданию СБУ подготавливал террористический акт в отношении сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа", - сказал задержанный в видеоролике, опубликованном ФСБ.Он выразил раскаяние в содеянном."В содеянном раскаиваюсь и призываю граждан не вестись на провокации СБУ", - добавил он.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Согласно сообщению, он изъял из схрона самодельное взрывное устройство с 1,25 килограмма взрывчатки С-4 и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников областной администрации. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20250612/terakt-2022506721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля в Херсонской области
Видео задержания агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля сотрудника администрации Херсонской области, публикует ФСБ.
2025-06-16T10:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке теракта
Мужчина, задержанный в Херсонской области, признался в подготовке подрыва авто