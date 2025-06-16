https://ria.ru/20250616/agent-2023056715.html

ФСБ показала задержание украинского агента в Херсонской области

ФСБ показала задержание украинского агента в Херсонской области - РИА Новости, 16.06.2025

ФСБ показала задержание украинского агента в Херсонской области

ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания украинского агента, планировавшего взорвать автомобиль чиновника Херсонской области. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:58:00+03:00

2025-06-16T09:58:00+03:00

2025-06-16T10:03:00+03:00

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания украинского агента, планировавшего взорвать автомобиль чиновника Херсонской области.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он изъял из схрона самодельное взрывное устройство с 1,25 килограмма взрывчатки С-4 и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников областной администрации. Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.На кадрах видно, как злоумышленник кладёт рюкзак в багажник старых "Жигулей", доезжает до поля и оставляет машину там, забирает рюкзак и куда-то направляется вдоль частных домовладений, после чего его хватают несколько оперативников, кладут на землю, заводят руки за спину, надевают наручники и уводят.

https://ria.ru/20250611/fsb-2022199312.html

херсонская область

киев

россия

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Задержание агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля в Херсонской области Видео задержания агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля сотрудника администрации Херсонской области, публикует ФСБ. 2025-06-16T09:58 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, происшествия, россия