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ФСБ показала задержание украинского агента в Херсонской области
ФСБ показала задержание украинского агента в Херсонской области - РИА Новости, 16.06.2025
ФСБ показала задержание украинского агента в Херсонской области
ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания украинского агента, планировавшего взорвать автомобиль чиновника Херсонской области. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:58:00+03:00
2025-06-16T09:58:00+03:00
2025-06-16T10:03:00+03:00
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. ФСБ показала видеоролик с кадрами задержания украинского агента, планировавшего взорвать автомобиль чиновника Херсонской области.Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он изъял из схрона самодельное взрывное устройство с 1,25 килограмма взрывчатки С-4 и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников областной администрации. Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.На кадрах видно, как злоумышленник кладёт рюкзак в багажник старых "Жигулей", доезжает до поля и оставляет машину там, забирает рюкзак и куда-то направляется вдоль частных домовладений, после чего его хватают несколько оперативников, кладут на землю, заводят руки за спину, надевают наручники и уводят.
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Задержание агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля в Херсонской области
Видео задержания агента Киева, планировавшего подрыв автомобиля сотрудника администрации Херсонской области, публикует ФСБ.
2025-06-16T09:58
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херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, происшествия, россия
Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Происшествия, Россия
ФСБ показала задержание украинского агента в Херсонской области
ФСБ показала задержание агента Киева, планировавшего теракт в Херсонской области