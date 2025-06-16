https://ria.ru/20250616/agent-2023055013.html

В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт

В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 16.06.2025

В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт

Задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:47:00+03:00

2025-06-16T09:47:00+03:00

2025-06-16T09:47:00+03:00

херсонская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. При попытке осуществить план он был задержан, у него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ. Подозреваемый дал признательные показания, ему грозит пожизненное заключение. Устанавливаются лица, помогавшие ему в преступной деятельности.

https://ria.ru/20250611/agent-2022208036.html

https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия