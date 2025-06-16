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В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 16.06.2025
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт
Задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:47:00+03:00
2025-06-16T09:47:00+03:00
2025-06-16T09:47:00+03:00
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. При попытке осуществить план он был задержан, у него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ. Подозреваемый дал признательные показания, ему грозит пожизненное заключение. Устанавливаются лица, помогавшие ему в преступной деятельности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Херсонская область , Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего подрыв автомобиля