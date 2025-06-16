Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/agent-2023055013.html
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 16.06.2025
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт
Задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:47:00+03:00
2025-06-16T09:47:00+03:00
херсонская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. При попытке осуществить план он был задержан, у него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ. Подозреваемый дал признательные показания, ему грозит пожизненное заключение. Устанавливаются лица, помогавшие ему в преступной деятельности.
https://ria.ru/20250611/agent-2022208036.html
https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Херсонская область , Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт

В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего подрыв автомобиля

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, готовивший подрыв машины чиновника администрации Херсонской области, у него изъята взрывчатка С-4, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ России в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", - говорится в сообщении.
Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО
11 июня, 12:16
Отмечается, что подозреваемый, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника Херсонской области. При попытке осуществить план он был задержан, у него нашли 1250 граммов взрывчатки С-4, электродетонатор и программируемый блок управления.
Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ. Подозреваемый дал признательные показания, ему грозит пожизненное заключение. Устанавливаются лица, помогавшие ему в преступной деятельности.
Задержание жителя прифронтового Сватовского района, передававшего Киеву данные о российской армии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины
9 июня, 09:07
 
Херсонская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала