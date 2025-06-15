https://ria.ru/20250615/zhitel-2022937587.html

Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею

Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 15.06.2025

Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею

Житель Челябинской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:44:00+03:00

2025-06-15T11:44:00+03:00

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челябинская область

россия

свердловская область

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Житель Челябинской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда."Счастливчик выиграл суперприз — сто миллионов рублей — в тираже № 143 по случаю Дня России, а еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по миллиону рублей", — рассказали в компании.Всего в тираже "Мечталлиона" выигрышными стали 563 801 билет. Общая сумма составила 162 534 800 рублей.

https://ria.ru/20241125/shalimova-1984416673.html

https://ria.ru/20250420/uchastniki-2012375936.html

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свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

челябинская область, россия, свердловская область, общество