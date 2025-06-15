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Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 15.06.2025
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11:44 15.06.2025 (обновлено: 17:05 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/zhitel-2022937587.html
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 15.06.2025
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею
Житель Челябинской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. РИА Новости, 15.06.2025
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челябинская область
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свердловская область
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Житель Челябинской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда."Счастливчик выиграл суперприз — сто миллионов рублей — в тираже № 143 по случаю Дня России, а еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по миллиону рублей", — рассказали в компании.Всего в тираже "Мечталлиона" выигрышными стали 563 801 билет. Общая сумма составила 162 534 800 рублей.
https://ria.ru/20241125/shalimova-1984416673.html
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челябинская область, россия, свердловская область, общество
Челябинская область, Россия, Свердловская область, Общество
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею

Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерее "Мечталлион"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Житель Челябинской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
"Счастливчик выиграл суперприз — сто миллионов рублей — в тираже № 143 по случаю Дня России, а еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по миллиону рублей", — рассказали в компании.
Жанна Шалимова, Национальная Лотерея - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Жанна Шалимова: лотерея — национальная традиция
25 ноября 2024, 14:30
Всего в тираже "Мечталлиона" выигрышными стали 563 801 билет. Общая сумма составила 162 534 800 рублей.
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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