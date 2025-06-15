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Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 15.06.2025
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею
Житель Челябинской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:44:00+03:00
2025-06-15T11:44:00+03:00
2025-06-15T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Житель Челябинской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее "Мечталлион", сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда."Счастливчик выиграл суперприз — сто миллионов рублей — в тираже № 143 по случаю Дня России, а еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по миллиону рублей", — рассказали в компании.Всего в тираже "Мечталлиона" выигрышными стали 563 801 билет. Общая сумма составила 162 534 800 рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, россия, свердловская область, общество
Челябинская область, Россия, Свердловская область, Общество
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерею
Житель Челябинской области выиграл сто миллионов рублей в лотерее "Мечталлион"