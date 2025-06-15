В иранском городе Мешхед прогремели два взрыва
Fars: в иранском городе Мешхед прогремели два взрыва, работали системы ПВО
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Два взрыва произошли в иранском городе Мешхед, расположенном на северо-востоке исламской республики, очевидцы сообщают о работе систем ПВО, передает иранское агентство Fars.
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"Несколько минут назад в двух местах в Мешхеде произошли взрывы и пожары. Очевидцы говорят, что около 18.30 (18.00 мск) в районе улицы Шахривар в Мешхеде были развернуты и задействованы системы ПВО, и после звука взрыва в небо поднялся густой дым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще один взрыв и последовавший за ним пожар произошёл аэропорту Мешхеда.
Позже агентство сообщило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта не получила повреждений, как и строения аэропорта.
В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала иранский самолет-заправщик в аэропорту Мешхеда.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".