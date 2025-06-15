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Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные - РИА Новости, 15.06.2025
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02:55 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/vyhodnye-2022892454.html
Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные
Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные - РИА Новости, 15.06.2025
Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные
Следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:55:00+03:00
2025-06-15T02:55:00+03:00
общество
россия
москва
ольга владимирова
дмитрий пожарский
headhunter
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября", - сказала агентству Владимирова. Юрист напомнила, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
https://ria.ru/20250610/gosduma-2021912014.html
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общество, россия, москва, ольга владимирова, дмитрий пожарский, headhunter
Общество, Россия, Москва, Ольга Владимирова, Дмитрий Пожарский, HeadHunter
Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные

Юрист Владимирова: следующие длинные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФестиваль "День народного единства" в Москве
Фестиваль День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фестиваль "День народного единства" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
"После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября", - сказала агентству Владимирова.
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Юрист напомнила, что 4 ноября в России отмечается День народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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ОбществоРоссияМоскваОльга ВладимироваДмитрий ПожарскийHeadHunter
 
 
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