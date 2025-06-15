https://ria.ru/20250615/vyhodnye-2022892454.html

Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные

Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные - РИА Новости, 15.06.2025

Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:55:00+03:00

2025-06-15T02:55:00+03:00

2025-06-15T02:55:00+03:00

общество

россия

москва

ольга владимирова

дмитрий пожарский

headhunter

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября", - сказала агентству Владимирова. Юрист напомнила, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

https://ria.ru/20250610/gosduma-2021912014.html

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

россия

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, ольга владимирова, дмитрий пожарский, headhunter