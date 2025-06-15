https://ria.ru/20250615/vsu-2023005786.html

ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР

ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025

ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР

Российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-15T20:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Глава республики добавил, что подразделения ВС России продолжают продвижение вперед.

https://ria.ru/20250615/vsu-2022957001.html

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2025

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф