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ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР
ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025
ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР
Российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T20:27:00+03:00
2025-06-15T20:27:00+03:00
2025-06-16T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Глава республики добавил, что подразделения ВС России продолжают продвижение вперед.
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ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР
Пушилин: российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР