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ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 15.06.2025 (обновлено: 02:29 16.06.2025)
https://ria.ru/20250615/vsu-2023005786.html
ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР
ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР - РИА Новости, 16.06.2025
ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР
Российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-15T20:27:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Глава республики добавил, что подразделения ВС России продолжают продвижение вперед.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР

Пушилин: российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские войска освободили от ВСУ шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава республики добавил, что подразделения ВС России продолжают продвижение вперед.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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