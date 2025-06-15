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В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России
В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России - РИА Новости, 15.06.2025
В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России
СБУ пыталась доставить в Луганск на День России оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, сообщил РИА Новости представитель военной... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:21:00+03:00
2025-06-15T19:21:00+03:00
2025-06-15T20:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. СБУ пыталась доставить в Луганск на День России оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР."Десятого июня на жителя Старобельска вышли представители силовых структур Украины с задачей с данного места тайник этот взять для того, чтобы привезти его в конкретную точку города Луганска", — рассказал собеседник агентства.Украинские спецслужбы пообещали мужчине вознаграждение за доставку "посылки". Он приехал на место и нашел в тайнике оружие и боеприпасы. Предположив, что это могут использовать против мирных жителей Луганска, он сам связался с военной комендатурой."Здесь находится в основном иностранное вооружение, но на самом деле и украинское тоже", — пояснили там.В схроне, помимо стрелкового оружия, были гранаты, мины и взрывчатка. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "БЕРКУТ-Л" Управления Росгвардии по ЛНР извлекли все содержимое из тайника."Там была в том числе мина направленного действия, довольно мощная. Если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить", — рассказал представитель ведомства.СБУ неоднократно пыталась организовать теракты на территории России. Например, 10 июня ФСБ задержала россиянина, планировавшего по указанию украинских спецслужб совершить теракт на Кубани, а 3 июня задержала в Крыму местного жителя, который собрал бомбу для совершения теракта.
https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html
https://ria.ru/20250604/agenty-2020833923.html
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Оружие и взрывчатка, которые СБУ пыталась доставить в Луганск на День России
СБУ пытались доставить в Луганск оружие и взрывчатку на День России из тайника в одном из районов республики, операцию должен был осуществить житель Старобельска, однако мужчина добровольно сдался российским силовым структурам. Об этом сообщили РИА Новости военной комендатуре ЛНР.
2025-06-15T19:21
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в мире, луганск, россия, старобельск, служба безопасности украины, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика
В мире, Луганск, Россия, Старобельск, Служба безопасности Украины, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Луганская Народная Республика
В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России
СБУ пыталась доставить в Луганск оружие и взрывчатку ко Дню России