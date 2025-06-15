https://ria.ru/20250615/vsu-2022999487.html

В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России

В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России - РИА Новости, 15.06.2025

В Луганске сорвали попытку СБУ устроить теракт ко Дню России

СБУ пыталась доставить в Луганск на День России оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, сообщил РИА Новости представитель военной... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T19:21:00+03:00

2025-06-15T19:21:00+03:00

2025-06-15T20:08:00+03:00

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луганск

россия

старобельск

служба безопасности украины

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. СБУ пыталась доставить в Луганск на День России оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, сообщил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР."Десятого июня на жителя Старобельска вышли представители силовых структур Украины с задачей с данного места тайник этот взять для того, чтобы привезти его в конкретную точку города Луганска", — рассказал собеседник агентства.Украинские спецслужбы пообещали мужчине вознаграждение за доставку "посылки". Он приехал на место и нашел в тайнике оружие и боеприпасы. Предположив, что это могут использовать против мирных жителей Луганска, он сам связался с военной комендатурой."Здесь находится в основном иностранное вооружение, но на самом деле и украинское тоже", — пояснили там.В схроне, помимо стрелкового оружия, были гранаты, мины и взрывчатка. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "БЕРКУТ-Л" Управления Росгвардии по ЛНР извлекли все содержимое из тайника."Там была в том числе мина направленного действия, довольно мощная. Если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить", — рассказал представитель ведомства.СБУ неоднократно пыталась организовать теракты на территории России. Например, 10 июня ФСБ задержала россиянина, планировавшего по указанию украинских спецслужб совершить теракт на Кубани, а 3 июня задержала в Крыму местного жителя, который собрал бомбу для совершения теракта.

https://ria.ru/20250604/krym-2020871267.html

https://ria.ru/20250604/agenty-2020833923.html

https://ria.ru/20250611/mid-2022282240.html

луганск

россия

старобельск

луганская народная республика

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Оружие и взрывчатка, которые СБУ пыталась доставить в Луганск на День России СБУ пытались доставить в Луганск оружие и взрывчатку на День России из тайника в одном из районов республики, операцию должен был осуществить житель Старобельска, однако мужчина добровольно сдался российским силовым структурам. Об этом сообщили РИА Новости военной комендатуре ЛНР. 2025-06-15T19:21 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, луганск, россия, старобельск, служба безопасности украины, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика