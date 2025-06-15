https://ria.ru/20250615/vsu-2022993178.html

Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье

Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье - РИА Новости, 15.06.2025

Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье

Большинство атакованных ВСУ объектов в приграничье Курской области непригодны к восстановлению, враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:40:00+03:00

2025-06-15T18:40:00+03:00

2025-06-15T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

большесолдатский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Большинство атакованных ВСУ объектов в приграничье Курской области непригодны к восстановлению, враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн в воскресенье сообщил, что вместе с врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым проехал по населенным пунктам Суджанского и Большесолдатского районов, где сапёры завершили разминирование территории. "Большинство объектов, которые мы посмотрели — школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы — непригодны к восстановлению. Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы! Будет правильно на месте разрушенных или повреждённых объектов строить новые, современные и безопасные здания", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также он назвал села курского приграничья, которые на сегодняшний день разминированы. "Сёла Розгребли, Мартыновка, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Киреевка, Генераловка, Мерзловка, Красный Поселок. Эти населённые пункты уже обследованы нашими взрывотехниками", - сообщил Хинштейн.

https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html

курская область

большесолдатский район

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происшествия, курская область, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины