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Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье
Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье - РИА Новости, 15.06.2025
Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье
Большинство атакованных ВСУ объектов в приграничье Курской области непригодны к восстановлению, враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:40:00+03:00
2025-06-15T18:40:00+03:00
2025-06-15T18:40:00+03:00
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александр хинштейн
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КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Большинство атакованных ВСУ объектов в приграничье Курской области непригодны к восстановлению, враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн в воскресенье сообщил, что вместе с врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым проехал по населенным пунктам Суджанского и Большесолдатского районов, где сапёры завершили разминирование территории. "Большинство объектов, которые мы посмотрели — школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы — непригодны к восстановлению. Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы! Будет правильно на месте разрушенных или повреждённых объектов строить новые, современные и безопасные здания", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также он назвал села курского приграничья, которые на сегодняшний день разминированы. "Сёла Розгребли, Мартыновка, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Киреевка, Генераловка, Мерзловка, Красный Поселок. Эти населённые пункты уже обследованы нашими взрывотехниками", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html
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происшествия, курская область, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье
Хинштейн: ВСУ целенаправленно били по мирной инфраструктуре в Курской области
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Большинство атакованных ВСУ объектов в приграничье Курской области непригодны к восстановлению, враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Хинштейн
в воскресенье сообщил, что вместе с врио замгубернатора Курской области
Владимиром Базаровым проехал по населенным пунктам Суджанского и Большесолдатского районов
, где сапёры завершили разминирование территории.
"Большинство объектов, которые мы посмотрели — школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы — непригодны к восстановлению. Враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре, зная, что они не представляют никакой военной угрозы! Будет правильно на месте разрушенных или повреждённых объектов строить новые, современные и безопасные здания", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Также он назвал села курского приграничья, которые на сегодняшний день разминированы.
"Сёла Розгребли, Мартыновка, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Киреевка, Генераловка, Мерзловка, Красный Поселок. Эти населённые пункты уже обследованы нашими взрывотехниками", - сообщил Хинштейн.