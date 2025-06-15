https://ria.ru/20250615/vsu-2022957480.html

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 15.06.2025

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

ВСУ атаковали FPV-дронами Подлесные Новоселки Брянской области, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:23:00+03:00

2025-06-15T14:23:00+03:00

2025-06-15T14:23:00+03:00

брянская область

севский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали FPV-дронами Подлесные Новоселки Брянской области, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена ВСУ по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления!" - написал он. Губернатор призвал жителей быть бдительными и осторожными.

https://ria.ru/20250612/bespilotniki-2022424933.html

брянская область

севский район

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Варвара Скокшина

брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия