https://ria.ru/20250615/vsu-2022957480.html
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 15.06.2025
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
ВСУ атаковали FPV-дронами Подлесные Новоселки Брянской области, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:23:00+03:00
2025-06-15T14:23:00+03:00
2025-06-15T14:23:00+03:00
брянская область
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали FPV-дронами Подлесные Новоселки Брянской области, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередная террористическая атака совершена ВСУ по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления!" - написал он. Губернатор призвал жителей быть бдительными и осторожными.
https://ria.ru/20250612/bespilotniki-2022424933.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
ВСУ атаковали Брянскую область FPV-дронами, пострадала женщина