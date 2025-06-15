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На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
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14:18 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/vsu-2022957001.html
На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ
На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025
На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ
Сумма денежных компенсаций за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:18:00+03:00
2025-06-15T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сумма денежных компенсаций за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft."Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя", — говорится в публикации.В воскресенье источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.
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в мире, украина, москва, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ

Прауд: сумма компенсаций за потери ВСУ превысит сотню миллиардов долларов

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сумма денежных компенсаций за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft.
«
"Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя", — говорится в публикации.
В воскресенье источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных.
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.
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В миреУкраинаМоскваКиевВооруженные силы Украины
 
 
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