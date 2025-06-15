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На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ

На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ - РИА Новости, 15.06.2025

На Западе сделали мрачное заявление об Украине из-за потерь ВСУ

Сумма денежных компенсаций за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:18:00+03:00

2025-06-15T14:18:00+03:00

2025-06-15T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сумма денежных компенсаций за потери Вооруженных сил Украины превысит сотню миллиардов долларов, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft."Тот, кто считает, что Украина не будет просить западные страны о помощи в оплате этой суммы, обманывает лишь только себя", — говорится в публикации.В воскресенье источник РИА Новости сообщил, что Москва передала Киеву еще 1200 тел погибших украинских военных.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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в мире, украина, москва, киев, вооруженные силы украины