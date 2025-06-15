ВСУ выпустили 90 снарядов по белгородскому приграничью
ВСУ выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 106 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 19 были сбиты. За медпомощью обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона 13 июня. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, двух предприятиях, двух коммерческих объектах и 10 транспортных средствах.
"В Краснояружском районе поселки Задорожный, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 22 обстрелам, в ходе которых выпущено 90 боеприпасов, и атакам 15 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Козьмодемьяновка, Муром и Ржевка нанесены удары 16 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгород ночью был атакован одним беспилотником. В Белгородском районе по четырем населенным пунктам совершены атаки семи дронов. Над Борисовским районом и Алексеевским округом системой ПВО сбиты три беспилотника. В Валуйском округе пять сел атакованы шестью беспилотниками. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись атакам четырех беспилотников. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.