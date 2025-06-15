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ВСУ выпустили 90 снарядов по белгородскому приграничью - РИА Новости, 15.06.2025
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10:44 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/vsu-2022933695.html
ВСУ выпустили 90 снарядов по белгородскому приграничью
ВСУ выпустили 90 снарядов по белгородскому приграничью - РИА Новости, 15.06.2025
ВСУ выпустили 90 снарядов по белгородскому приграничью
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:44:00+03:00
2025-06-15T10:44:00+03:00
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 106 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 19 были сбиты. За медпомощью обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона 13 июня. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, двух предприятиях, двух коммерческих объектах и 10 транспортных средствах. "В Краснояружском районе поселки Задорожный, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 22 обстрелам, в ходе которых выпущено 90 боеприпасов, и атакам 15 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Козьмодемьяновка, Муром и Ржевка нанесены удары 16 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что Белгород ночью был атакован одним беспилотником. В Белгородском районе по четырем населенным пунктам совершены атаки семи дронов. Над Борисовским районом и Алексеевским округом системой ПВО сбиты три беспилотника. В Валуйском округе пять сел атакованы шестью беспилотниками. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись атакам четырех беспилотников. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html
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белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили 90 снарядов по белгородскому приграничью

ВСУ выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 90 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 106 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 19 были сбиты. За медпомощью обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона 13 июня. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, двух предприятиях, двух коммерческих объектах и 10 транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе поселки Задорожный, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 22 обстрелам, в ходе которых выпущено 90 боеприпасов, и атакам 15 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Козьмодемьяновка, Муром и Ржевка нанесены удары 16 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгород ночью был атакован одним беспилотником. В Белгородском районе по четырем населенным пунктам совершены атаки семи дронов. Над Борисовским районом и Алексеевским округом системой ПВО сбиты три беспилотника. В Валуйском округе пять сел атакованы шестью беспилотниками. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись атакам четырех беспилотников. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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