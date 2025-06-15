https://ria.ru/20250615/vorobev-2022981551.html

Воробьев вручил медработникам награды в честь профессионального праздника

Воробьев вручил медработникам награды в честь профессионального праздника - РИА Новости, 15.06.2025

Воробьев вручил медработникам награды в честь профессионального праздника

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медицинских работников региона за труд, служение людям, а также вручил государственные и областные... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:18:00+03:00

2025-06-15T17:18:00+03:00

2025-06-15T17:18:00+03:00

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андрей воробьев

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медицинских работников региона за труд, служение людям, а также вручил государственные и областные награды, сообщает пресс-служба областного правительства. Там отметили, что в регионе в сфере здравоохранения трудятся свыше 107 тысяч человек – из них более 26 тысяч врачей, около 47 тысяч сотрудников среднего медперсонала и свыше 4 тысяч младшего медперсонала. "Хочу поблагодарить всех медработников, наших дорогих медсестер, участковых терапевтов, врачей общей практики, коллективы, которые за вами стоят – вы делаете очень важную работу. Каждый человек мечтает жить долго и счастливо, а здоровье во многом и является источником счастья. Благодаря президентской программе когда-то у нас был сделан акцент на перинатальных центрах, что позволило Московской области значительно снизить детскую смертности до лучших мировых показателей. Затем была большая работа по онкологии и сердечно-сосудистым центрам. Сейчас наша задача – иметь современные поликлиники, оборудование, но самое главное – врачей", — приводит пресс-служба слова Воробьева. Губернатор добавил, что ранее президент поддержал регион также в строительстве детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске и ряде других проектов – областной больницы в Балашихе, многофункционального медицинского центра в Мытищах. "Я очень надеюсь, что они станут центрами притяжения всего самого умного в медицине, ну а каждый из вас не будет уставать учиться, узнавать новые методики. Сегодня мы живем в эпоху искусственного интеллекта, и поэтому стараемся его активно внедрять – это освобождает врачей от рутинного труда, дает возможность уделить больше времени профессиональной работе", — сказал Воробьев. Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Протвинской больницы Светлане Рогозиной. Она активно провела большую работу по модернизации первичного звена, в частности, в проектах "Бережливая поликлиника", "Добрая поликлиника", "Поликлиника. Перезагрузка". Она остается практикующим врачом-кардиологом – так, во время пандемии спасла жизни десяткам пациентов с тяжелыми осложнениями ковида. Она собирает и отправляет помощь нашим бойцам в зону СВО, помогает их семьям, а также жителям, которые вынуждены были покинуть ДНР и ЛНР. Кроме того, Игорь Макаров награжден Орденом "За заслуги перед Московской областью" III степени. Он почти 40 лет в профессии и вот уже 20 лет руководит Территориальным центром медицины катастроф. Макаров организовывал медико-санитарное обеспечение таких масштабных мероприятий, как чемпионат мира по футболу, Международные авиасалоны МАКС, Международные форумы "Армия". При его участии в 2015 году в центре был создан и постоянно развивается отдел эвакуации с авиамедицинскими бригадами, группой анестезиологии и реанимации. Это дало возможность оказывать экстренную помощь пострадавшим в максимально короткие сроки. Ольга Гребнева в апреле возглавила Ступинскую клиническую больницу. Главврач активно использует последние достижения медицинской науки, старается их внедрять и в работу своего нового медучреждения – так, в стационаре успешно действует региональный сосудистый центр, а в отделении травматологии и ортопедии проводятся высокотехнологичные операции. Ей вручен Орден Преподобного Сергия Радонежского. Заведующая стационаром №2 Домодедовской больницы, врач-терапевт Лариса Попкова удостоена звания "Заслуженный работник здравоохранения Московской области". В структуре медучреждения она работает 37 лет. Помимо этого выступает с лекциями на кардиологических, терапевтических врачебных конференциях и семинарах. Также в ходе церемонии объявлены благодарности губернатора Московской области: врачу-урологу поликлиники №2 из Мытищ Александру Дмитриеву; медсестре палатного отделения неотложной кардиологии Мытищинской областной клинической больницы Ирине Клименковой; заведующему стационаром №1, анестезиологу-реаниматологу Воскресенской больницы Андрею Потапову; анестезиологу-реаниматологу Андрею Кузьменкову и травматологу-ортопеду Максиму Калинкину, которые работают в Дубненской больнице. По данным пресс-службы, на территории Подмосковья работают 115 организаций здравоохранения. Ведется активная работа по привлечению медиков: в 2024 году принято более 7 тысяч врачей и 11 тысяч сотрудников среднего медперсонала, в этом – уже 1537 и 2497, соответственно. С начала 2025 года заработная плата всех медицинских работников проиндексирована на 12,1%. В соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" для медиков разработан комплекс региональных мер поддержки: "Социальная ипотека" (с 2016 года участниками программы стали уже более 1,9 тысячи человек), ежемесячная компенсация аренды жилья (20-30 тысяч рублей на одного медработника, 30-45 тысяч рублей на семью), предоставление земельных участков (39 врачебных специальностей в 32 округах), "Приведи друга" (за привлеченного врача выплата 55-130 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру – 30-75 тысяч рублей). Предусмотрены также премии правительства Московской области: "Подмосковный врач" (60 премий по 300 тысяч рублей), "Подмосковный фельдшер" и "Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат" (30 премий по 200 тысяч рублей). А, кроме того - ежегодные премии в номинации "Лучший по профессии" в области здравоохранения. С 2022 года специалисты медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, направляются в новые регионы РФ для оказания помощи участникам СВО и пострадавшим жителям. Ежемесячно отправляются бригады СМП в ДНР – сейчас на постоянной основе работают бригады в составе 9 врачей–специалистов, 13 человек среднего медицинского персонала и 17 водителей скорой помощи. С августа 2024 года были организованы выезды бригад СМП для оказания помощи пострадавшим в Курской области.

https://ria.ru/20241116/khimki-1984147937.html

https://ria.ru/20250528/vorobev-2019643813.html

https://ria.ru/20250515/trudoustroystvo-2017063877.html

https://ria.ru/20250117/mediki-1994222305.html

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), мытищи, донецкая народная республика, андрей воробьев