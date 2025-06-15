https://ria.ru/20250615/voditel-2023010042.html

В Башкирии пьяный водитель въехал в здание, выпал из кабины и убежал

В Башкирии пьяный водитель въехал в здание, выпал из кабины и убежал - РИА Новости, 15.06.2025

В Башкирии пьяный водитель въехал в здание, выпал из кабины и убежал

Начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале опубликовал видео, как пьяный водитель ЗИЛа въехал в здание, выпал из кабины и скрылся... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T21:00:00+03:00

2025-06-15T21:00:00+03:00

2025-06-15T21:00:00+03:00

происшествия

авто

баймакский район

завод имени лихачева (зил)

гибдд мвд рф

осаго

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УФА, 15 июн - РИА Новости. Начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале опубликовал видео, как пьяный водитель ЗИЛа въехал в здание, выпал из кабины и скрылся с места аварии. По словам Севастьянова, в селе Ургаза Баймакского района 68-летний местный житель за рулём грузовика ЗИЛ не справился с управлением и совершил наезд на здание. После чего, бросив транспорт, скрылся с места ДТП. "Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции быстро разыскали владельца транспорта. Травм он не получил. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Также за управление грузовиком без полиса ОСАГО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/chuvashiya-1974493468.html

баймакский район

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ДТП с участием пьяного водителя на ЗИЛе Пьяный водитель на ЗИЛе эффектно въехал в здание амбулатории башкирского села Ургаза, выпал из кабины и убежал. Видео опубликовал глава местного ГИБДД Владимир Севастьянов, отметивший, что 68-летний водитель в процессе своих приключений не получил никаких травм. 2025-06-15T21:00 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, баймакский район, завод имени лихачева (зил), гибдд мвд рф, осаго