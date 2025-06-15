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Вертолет с туристами упал в море около Афин - РИА Новости, 15.06.2025
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18:54 15.06.2025 (обновлено: 19:20 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html
Вертолет с туристами упал в море около Афин
Вертолет с туристами упал в море около Афин - РИА Новости, 15.06.2025
Вертолет с туристами упал в море около Афин
Вертолет с американскими туристами упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин Вульягмени, сообщило греческое общественное телевидение ERTnews. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:54:00+03:00
2025-06-15T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вертолет с американскими туристами упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин Вульягмени, сообщило греческое общественное телевидение ERTnews. &quot;В 12:30 частный вертолет вылетел из аэропорта Элевсины, чтобы забрать две пары американских туристов в Вульягмени и продолжить свой путь к острову Миконос. Однако прежде чем он смог набрать высоту, в течение нескольких секунд после взлета потерпел крушение. По указанию пилота пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета&quot;, — сообщил телеканал.Все пятеро человек, находившиеся на борту, в безопасности. Пилот вертолета в настоящее время дает показания. Четверо американцев отказались от обследования, они не пострадали. Водолаз Береговой охраны поднял личные вещи пассажиров, сам вертолет поднимут в течение двух дней. После этого сделают заключение о причинах аварии. Предварительно, инцидент мог произойти либо из-за ветра, либо по причине механической неисправности.
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010596017.html
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афины, греция, в мире
Афины, Греция, В мире
Вертолет с туристами упал в море около Афин

ERTnews: вертолет с туристами из США упал в море вблизи Афин, пострадавших нет

© AP Photo / Thanassis StavrakisМашина скорой помощи в Греции
Машина скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машина скорой помощи в Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вертолет с американскими туристами упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин Вульягмени, сообщило греческое общественное телевидение ERTnews.
«

"В 12:30 частный вертолет вылетел из аэропорта Элевсины, чтобы забрать две пары американских туристов в Вульягмени и продолжить свой путь к острову Миконос. Однако прежде чем он смог набрать высоту, в течение нескольких секунд после взлета потерпел крушение. По указанию пилота пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета", — сообщил телеканал.

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Все пятеро человек, находившиеся на борту, в безопасности. Пилот вертолета в настоящее время дает показания. Четверо американцев отказались от обследования, они не пострадали.
Водолаз Береговой охраны поднял личные вещи пассажиров, сам вертолет поднимут в течение двух дней. После этого сделают заключение о причинах аварии.
Предварительно, инцидент мог произойти либо из-за ветра, либо по причине механической неисправности.
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