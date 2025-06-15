https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html

Вертолет с туристами упал в море около Афин

Вертолет с туристами упал в море около Афин - РИА Новости, 15.06.2025

Вертолет с туристами упал в море около Афин

Вертолет с американскими туристами упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин Вульягмени, сообщило греческое общественное телевидение ERTnews. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:54:00+03:00

2025-06-15T18:54:00+03:00

2025-06-15T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вертолет с американскими туристами упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин Вульягмени, сообщило греческое общественное телевидение ERTnews. "В 12:30 частный вертолет вылетел из аэропорта Элевсины, чтобы забрать две пары американских туристов в Вульягмени и продолжить свой путь к острову Миконос. Однако прежде чем он смог набрать высоту, в течение нескольких секунд после взлета потерпел крушение. По указанию пилота пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета", — сообщил телеканал.Все пятеро человек, находившиеся на борту, в безопасности. Пилот вертолета в настоящее время дает показания. Четверо американцев отказались от обследования, они не пострадали. Водолаз Береговой охраны поднял личные вещи пассажиров, сам вертолет поднимут в течение двух дней. После этого сделают заключение о причинах аварии. Предварительно, инцидент мог произойти либо из-за ветра, либо по причине механической неисправности.

https://ria.ru/20250411/vertolet-2010596017.html

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афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

афины, греция, в мире