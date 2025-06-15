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В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США - РИА Новости, 15.06.2025
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03:29 15.06.2025 (обновлено: 15:56 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/vashington-2022894282.html
В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США
В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США - РИА Новости, 15.06.2025
В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США
В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США, многие зрители покинули мероприятие заранее, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:29:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США, многие зрители покинули мероприятие заранее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Подробности:Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.Мероприятие совпало с днем рождения Трампа в субботу: ему исполнилось 79 лет. Как пишет The Washington Post, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение личному празднику.Политические оппоненты Трампа из Демпартии раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили политика в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
https://ria.ru/20250615/parad-2022897817.html
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Жители Вашингтона в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии
Люди на Национальной аллее в Вашингтоне в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии. Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники и тысячи военнослужащих. Перед центральной трибуной, где ждут и Трампа, установлены 2 танка Abrams.
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в мире, сша, дональд трамп, берни сандерс, протесты в калифорнии
В мире, США, Дональд Трамп, Берни Сандерс, Протесты в Калифорнии
В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США

Парад в честь 250-летия армии США завершился, многие зрители ушли заранее

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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США, многие зрители покинули мероприятие заранее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Подробности:
  • официальная часть началась в 18:30 (1:30 мск) с прохода вдоль Национальной аллеи военных в исторической форме образцов прошлых столетий и музыкального оркестра;
  • затем маршем мимо трибуны с американским руководством, включая президента Дональда Трампа, проследовали конные отряды и военнослужащие в парадной форме;
  • позднее прошли техника прошлого столетия и современные образцы вооружений, включая танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker;
  • несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не запомнилось яркими моментами;
  • часть зрителей устремилась к выходу еще во время прохода военной техники, образовалась давка;
  • в параде принимали участие парашютисты, которые приземлялись на площадку у Белого дома, но из-за деревьев многим их было не видно.
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Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.
Мероприятие совпало с днем рождения Трампа в субботу: ему исполнилось 79 лет. Как пишет The Washington Post, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение личному празднику.
Политические оппоненты Трампа из Демпартии раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили политика в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
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