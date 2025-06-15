https://ria.ru/20250615/vashington-2022894282.html

В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США

В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США - РИА Новости, 15.06.2025

В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США

В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США, многие зрители покинули мероприятие заранее, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:29:00+03:00

2025-06-15T03:29:00+03:00

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в мире

сша

дональд трамп

берни сандерс

протесты в калифорнии

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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США, многие зрители покинули мероприятие заранее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Подробности:Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.Мероприятие совпало с днем рождения Трампа в субботу: ему исполнилось 79 лет. Как пишет The Washington Post, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение личному празднику.Политические оппоненты Трампа из Демпартии раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили политика в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.

https://ria.ru/20250615/parad-2022897817.html

https://ria.ru/20250615/ssha-2022894586.html

сша

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Жители Вашингтона в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии Люди на Национальной аллее в Вашингтоне в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии. Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники и тысячи военнослужащих. Перед центральной трибуной, где ждут и Трампа, установлены 2 танка Abrams. 2025-06-15T03:29 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, берни сандерс, протесты в калифорнии