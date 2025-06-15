В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США
Парад в честь 250-летия армии США завершился, многие зрители ушли заранее
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В Вашингтоне завершился парад в честь юбилея армии США, многие зрители покинули мероприятие заранее, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Подробности:
- официальная часть началась в 18:30 (1:30 мск) с прохода вдоль Национальной аллеи военных в исторической форме образцов прошлых столетий и музыкального оркестра;
- затем маршем мимо трибуны с американским руководством, включая президента Дональда Трампа, проследовали конные отряды и военнослужащие в парадной форме;
- позднее прошли техника прошлого столетия и современные образцы вооружений, включая танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker;
- несмотря на значительный ажиотаж вокруг парада, само мероприятие не запомнилось яркими моментами;
- часть зрителей устремилась к выходу еще во время прохода военной техники, образовалась давка;
- в параде принимали участие парашютисты, которые приземлялись на площадку у Белого дома, но из-за деревьев многим их было не видно.
Парад, который прошел в субботу вечером в Вашингтоне, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия и военные самолеты разных эпох, а также тысячи военнослужащих. Стоимость парада, по оценками армии, составила от 25 до 45 миллионов долларов.
Мероприятие совпало с днем рождения Трампа в субботу: ему исполнилось 79 лет. Как пишет The Washington Post, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение личному празднику.
Политические оппоненты Трампа из Демпартии раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили политика в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.