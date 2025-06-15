https://ria.ru/20250615/vashington-2022887615.html

В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад

В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад - РИА Новости, 15.06.2025

В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад

Тысячи человек в субботу по местному времени собираются на Национальной аллее в центре Вашингтона, чтобы посмотреть на редкий для США военный парад, который... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T01:28:00+03:00

2025-06-15T01:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Тысячи человек в субботу по местному времени собираются на Национальной аллее в центре Вашингтона, чтобы посмотреть на редкий для США военный парад, который проходит 14 июня в честь 250-летия американской армии, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Мероприятие состоится в 18.30 по местному времени в субботу (1.30 мск воскресенья) и пройдет по дороге вдоль Национальной аллеи мимо мемориала Джорджу Вашингтону и Белого дома.Для прохода к зоне просмотра парада организаторы ввели усиленный досмотр всех гостей на фоне масштабных акций протеста против политики Трампа, захлестнувших США в этот же день под лозунгом No Kings ("Нет королям"). Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники, тысячи военнослужащих. В настоящее время перед центральной трибуной, на которой, как ожидается, будет присутствовать и сам американский лидер, установлены два танка Abrams. В субботу армия США отмечает свое 250-летие военным парадом в Вашингтоне, который пройдет на фоне обещаний противников президента США Дональда Трампа провести акции протеста во всей стране. Парад, который пройдет в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Стоимость парада, по оценками армии, составит от 25 до 45 миллионов долларов. Мероприятие совпадает с днем рождения Трампа - в субботу, 14 июня, ему исполнится 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение своему личному празднику. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили Трампа в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.

https://ria.ru/20250611/protivniki-2022286244.html

https://ria.ru/20250607/tramp-2021551077.html

https://ria.ru/20250522/vashington-2018374822.html

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Жители Вашингтона в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии Люди на Национальной аллее в Вашингтоне в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии. Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники и тысячи военнослужащих. Перед центральной трибуной, где ждут и Трампа, установлены 2 танка Abrams. 2025-06-15T01:28 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джордж вашингтон, берни сандерс