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В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад - РИА Новости, 15.06.2025
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01:28 15.06.2025 (обновлено: 08:26 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/vashington-2022887615.html
В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад
В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад - РИА Новости, 15.06.2025
В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад
Тысячи человек в субботу по местному времени собираются на Национальной аллее в центре Вашингтона, чтобы посмотреть на редкий для США военный парад, который... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Тысячи человек в субботу по местному времени собираются на Национальной аллее в центре Вашингтона, чтобы посмотреть на редкий для США военный парад, который проходит 14 июня в честь 250-летия американской армии, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Мероприятие состоится в 18.30 по местному времени в субботу (1.30 мск воскресенья) и пройдет по дороге вдоль Национальной аллеи мимо мемориала Джорджу Вашингтону и Белого дома.Для прохода к зоне просмотра парада организаторы ввели усиленный досмотр всех гостей на фоне масштабных акций протеста против политики Трампа, захлестнувших США в этот же день под лозунгом No Kings ("Нет королям"). Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники, тысячи военнослужащих. В настоящее время перед центральной трибуной, на которой, как ожидается, будет присутствовать и сам американский лидер, установлены два танка Abrams. В субботу армия США отмечает свое 250-летие военным парадом в Вашингтоне, который пройдет на фоне обещаний противников президента США Дональда Трампа провести акции протеста во всей стране. Парад, который пройдет в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Стоимость парада, по оценками армии, составит от 25 до 45 миллионов долларов. Мероприятие совпадает с днем рождения Трампа - в субботу, 14 июня, ему исполнится 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение своему личному празднику. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили Трампа в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
https://ria.ru/20250611/protivniki-2022286244.html
https://ria.ru/20250607/tramp-2021551077.html
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4.7
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353
60
353
60
Жители Вашингтона в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии
Люди на Национальной аллее в Вашингтоне в ожидании военного парада в честь 250-летия американской армии. Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники и тысячи военнослужащих. Перед центральной трибуной, где ждут и Трампа, установлены 2 танка Abrams.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джордж вашингтон, берни сандерс
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джордж Вашингтон, Берни Сандерс
В Вашингтоне тысячи людей собираются на военный парад

На Национальной аллее в Вашингтоне проходит редкий для США военный парад

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Тысячи человек в субботу по местному времени собираются на Национальной аллее в центре Вашингтона, чтобы посмотреть на редкий для США военный парад, который проходит 14 июня в честь 250-летия американской армии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мероприятие состоится в 18.30 по местному времени в субботу (1.30 мск воскресенья) и пройдет по дороге вдоль Национальной аллеи мимо мемориала Джорджу Вашингтону и Белого дома.
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Для прохода к зоне просмотра парада организаторы ввели усиленный досмотр всех гостей на фоне масштабных акций протеста против политики Трампа, захлестнувших США в этот же день под лозунгом No Kings ("Нет королям").
Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники, тысячи военнослужащих. В настоящее время перед центральной трибуной, на которой, как ожидается, будет присутствовать и сам американский лидер, установлены два танка Abrams.
В субботу армия США отмечает свое 250-летие военным парадом в Вашингтоне, который пройдет на фоне обещаний противников президента США Дональда Трампа провести акции протеста во всей стране.
Парад, который пройдет в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, станет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем будут задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Планируются выступления музыкантов, воздушная акробатика, церемонии призыва и перезаключения контрактов, а завершится день концертом и фейерверком. Стоимость парада, по оценками армии, составит от 25 до 45 миллионов долларов.
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Мероприятие совпадает с днем рождения Трампа - в субботу, 14 июня, ему исполнится 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, после одного из первых совещаний, посвященных параду, у военных сложилось впечатление, что глава государства не хочет придавать особое значение своему личному празднику.
Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже раскритиковали высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили Трампа в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжордж ВашингтонБерни Сандерс
 
 
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