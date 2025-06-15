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"Только начало": в США предупредили Украину о страшной катастрофе - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 15.06.2025 (обновлено: 15:07 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html
"Только начало": в США предупредили Украину о страшной катастрофе
"Только начало": в США предупредили Украину о страшной катастрофе - РИА Новости, 15.06.2025
"Только начало": в США предупредили Украину о страшной катастрофе
Иран для США стал намного важнее Украины, Киеву стоит подготовится к потере поддержки со стороны Вашингтона — такое мнение высказал военный и политический... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:15:00+03:00
2025-06-15T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
ближний восток
марк слебода
министерство обороны сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Иран для США стал намного важнее Украины, Киеву стоит подготовится к потере поддержки со стороны Вашингтона — такое мнение высказал военный и политический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало. Политическая вовлеченность Соединенных Штатов сразу же изменила направление", — сказал он.Аналитик также подчеркнул, что США теперь постараются сбросить бремя украинского конфликта на Европу, чтобы освободить силы для "более перспективного" для них региона.Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Штаты передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток для защиты своих баз в регионе.Владимир Зеленский, комментируя это решение американской администрации, в интервью телеканалу ABC пожаловался, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые, по его словам, были предназначены для Киева.
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html
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в мире, сша, украина, ближний восток, марк слебода, министерство обороны сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Ближний Восток, Марк Слебода, Министерство обороны США, Владимир Зеленский
"Только начало": в США предупредили Украину о страшной катастрофе

Слебода: ситуация с Ираном стала для США важнее Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Иран для США стал намного важнее Украины, Киеву стоит подготовится к потере поддержки со стороны Вашингтона — такое мнение высказал военный и политический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало. Политическая вовлеченность Соединенных Штатов сразу же изменила направление", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США
Вчера, 21:36
Аналитик также подчеркнул, что США теперь постараются сбросить бремя украинского конфликта на Европу, чтобы освободить силы для "более перспективного" для них региона.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Штаты передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток для защиты своих баз в регионе.
Владимир Зеленский, комментируя это решение американской администрации, в интервью телеканалу ABC пожаловался, что США перенаправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые, по его словам, были предназначены для Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаБлижний ВостокМарк СлебодаМинистерство обороны СШАВладимир Зеленский
 
 
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