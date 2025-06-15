Рейтинг@Mail.ru
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 15.06.2025 (обновлено: 22:34 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/udar-2023017162.html
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону - РИА Новости, 15.06.2025
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:29:00+03:00
2025-06-15T22:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014875813_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82d6ad75d6df827ccbc076e807f07dc8.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в иранских СМИ.В воскресенье иранское госагенство Tasnim сообщало, что иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве."Сообщений о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. На протяжении всей войны мы видим, как террористические организации распространяют информацию, которая не соответствует действительности, и приписывают себе успехи, которых нет. Иран не стал исключением и практически после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по разным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там не было", - заявила представитель пресс-службы армии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014875813_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9c03b87f3c2673205d83edc7cdc906b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тель-Авив
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону

ЦАХАЛ: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве не подвергался иранскому ракетному удару

© AP Photo / Ohad ZwigenbergОбстановка возле аэропорта "Бен-Гурион"
Обстановка возле аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Обстановка возле аэропорта "Бен-Гурион". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в иранских СМИ.
В воскресенье иранское госагенство Tasnim сообщало, что иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
«
"Сообщений о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. На протяжении всей войны мы видим, как террористические организации распространяют информацию, которая не соответствует действительности, и приписывают себе успехи, которых нет. Иран не стал исключением и практически после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по разным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там не было", - заявила представитель пресс-службы армии.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и ИраномТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала