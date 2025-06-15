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В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону - РИА Новости, 15.06.2025
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:29:00+03:00
2025-06-15T22:29:00+03:00
2025-06-15T22:34:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в иранских СМИ.В воскресенье иранское госагенство Tasnim сообщало, что иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве."Сообщений о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. На протяжении всей войны мы видим, как террористические организации распространяют информацию, которая не соответствует действительности, и приписывают себе успехи, которых нет. Иран не стал исключением и практически после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по разным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там не было", - заявила представитель пресс-службы армии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тель-Авив
В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону
ЦАХАЛ: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве не подвергался иранскому ракетному удару