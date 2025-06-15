https://ria.ru/20250615/udar-2023017162.html

В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону

В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону - РИА Новости, 15.06.2025

В ЦАХАЛ опровергли информацию об иранском ударе по Бен-Гуриону

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:29:00+03:00

2025-06-15T22:29:00+03:00

2025-06-15T22:34:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала сообщений о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион, сообщила РИА Новости представитель ЦАХАЛ в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в иранских СМИ.В воскресенье иранское госагенство Tasnim сообщало, что иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве."Сообщений о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. На протяжении всей войны мы видим, как террористические организации распространяют информацию, которая не соответствует действительности, и приписывают себе успехи, которых нет. Иран не стал исключением и практически после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по разным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там не было", - заявила представитель пресс-службы армии.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив