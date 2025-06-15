https://ria.ru/20250615/udar-2022986192.html

ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки

ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки - РИА Новости, 15.06.2025

ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки

Расчет российского ракетного комплекса "Искандер" поразил командный пункт украинской оперативно-тактической группы "Луганск" в районе населенного пункта... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T17:50:00+03:00

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2025-06-15T18:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дружковка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Расчет российского ракетного комплекса "Искандер" поразил командный пункт украинской оперативно-тактической группы "Луганск" в районе населенного пункта Дружковка в ДНР, сообщило Минобороны.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения этого командного пункта.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250615/npz-2022942718.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

дружковка

донецкая народная республика

украина

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Поражение расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта ВСУ в ДНР Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта оперативно-тактической группы "Луганск" ВСУ в районе населенного пункта Дружковка в ДНР 2025-06-15T17:50 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дружковка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф