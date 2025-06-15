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ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки - РИА Новости, 15.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 15.06.2025 (обновлено: 18:03 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/udar-2022986192.html
ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки
ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки
Расчет российского ракетного комплекса "Искандер" поразил командный пункт украинской оперативно-тактической группы "Луганск" в районе населенного пункта... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:50:00+03:00
2025-06-15T18:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дружковка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Расчет российского ракетного комплекса "Искандер" поразил командный пункт украинской оперативно-тактической группы "Луганск" в районе населенного пункта Дружковка в ДНР, сообщило Минобороны.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения этого командного пункта.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250615/npz-2022942718.html
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россия
дружковка
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Поражение расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта оперативно-тактической группы "Луганск" ВСУ в районе населенного пункта Дружковка в ДНР
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россия, дружковка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки

ВС России поразили командный пункт оперативно-тактической группы ВСУ у Дружковки

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Расчет российского ракетного комплекса "Искандер" поразил командный пункт украинской оперативно-тактической группы "Луганск" в районе населенного пункта Дружковка в ДНР, сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения этого командного пункта.
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