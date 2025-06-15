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ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки
ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки
Расчет российского ракетного комплекса "Искандер" поразил командный пункт украинской оперативно-тактической группы "Луганск" в районе населенного пункта... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:50:00+03:00
2025-06-15T17:50:00+03:00
2025-06-15T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Расчет российского ракетного комплекса "Искандер" поразил командный пункт украинской оперативно-тактической группы "Луганск" в районе населенного пункта Дружковка в ДНР, сообщило Минобороны.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения этого командного пункта.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250615/npz-2022942718.html
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Поражение расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ОТРК "Искандер" командного пункта оперативно-тактической группы "Луганск" ВСУ в районе населенного пункта Дружковка в ДНР
2025-06-15T17:50
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, дружковка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили командный пункт ВСУ в районе Дружковки
ВС России поразили командный пункт оперативно-тактической группы ВСУ у Дружковки