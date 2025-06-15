https://ria.ru/20250615/udar-2022911872.html

ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки

ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки - РИА Новости, 15.06.2025

ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки

Российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны.Детали:Ведомство опубликовало кадры с моментом уничтожения цели.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

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Удар "Искандера" по командному пункту ВСУ в районе Святогоровки в ДНР Ударом "Искандера" поражен командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Святогоровки на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующее видео. 2025-06-15T08:19 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, искандер-м