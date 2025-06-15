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ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки - РИА Новости, 15.06.2025
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08:19 15.06.2025 (обновлено: 09:10 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/udar-2022911872.html
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки
Российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:19:00+03:00
2025-06-15T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны.Детали:Ведомство опубликовало кадры с моментом уничтожения цели.
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Удар "Искандера" по командному пункту ВСУ в районе Святогоровки в ДНР
Ударом "Искандера" поражен командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Святогоровки на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующее видео.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, искандер-м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Искандер-М
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки

ВС России поразили командный пункт бригады морпехов ВСУ у Святогоровки

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны.
Детали:
  • удар нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер";
  • поражен командный пункт 36-й бригады морской пехоты противника;
  • он располагался в районе населенного пункта Святогоровка.
Ведомство опубликовало кадры с моментом уничтожения цели.
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