https://ria.ru/20250615/udar-2022911872.html
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки
Российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:19:00+03:00
2025-06-15T08:19:00+03:00
2025-06-15T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
искандер-м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022912306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f620ba987da1de10e8a20d15368dafd1.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны.Детали:Ведомство опубликовало кадры с моментом уничтожения цели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022912306_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_de50ec7c5c65883e3bfb28e41cb7eefd.jpg
Удар "Искандера" по командному пункту ВСУ в районе Святогоровки в ДНР
Ударом "Искандера" поражен командный пункт 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Святогоровки на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующее видео.
2025-06-15T08:19
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, искандер-м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Искандер-М
ВС России поразили командный пункт ВСУ у Святогоровки
ВС России поразили командный пункт бригады морпехов ВСУ у Святогоровки