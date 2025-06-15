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Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль - РИА Новости, 15.06.2025
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Туризм
 
11:49 15.06.2025 (обновлено: 12:32 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/tury-2022938051.html
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль - РИА Новости, 15.06.2025
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль
Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:49:00+03:00
2025-06-15T12:32:00+03:00
туризм
иран
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россия
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новости - туризм
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Минэкономразвития России рекомендует: российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки", - сообщили в ведомстве.В министерстве также рекомендовали "российским гражданами - воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Израиль в туристических целях до нормализации обстановки".В ведомстве подчеркнули, что туроператоры в обязательном порядке должны информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора."Российским туристам, находящимся указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям", - добавили в сообщении.Там напомнили, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)."При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - пояснили в министерстве.
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иран, израиль, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Иран, Израиль, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль

МЭР призвало туроператоров приостановить продажу туров в Иран и Израиль

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана
Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Минэкономразвития России рекомендует: российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки", - сообщили в ведомстве.
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В министерстве также рекомендовали "российским гражданами - воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Израиль в туристических целях до нормализации обстановки".
В ведомстве подчеркнули, что туроператоры в обязательном порядке должны информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора.
«
"Российским туристам, находящимся указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям", - добавили в сообщении.
Там напомнили, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое).
"При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - пояснили в министерстве.
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