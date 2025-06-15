https://ria.ru/20250615/tury-2022938051.html

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль - РИА Новости, 15.06.2025

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Иран и Израиль

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:49:00+03:00

2025-06-15T11:49:00+03:00

2025-06-15T12:32:00+03:00

туризм

иран

израиль

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Минэкономразвития России рекомендует: российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки", - сообщили в ведомстве.В министерстве также рекомендовали "российским гражданами - воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Израиль в туристических целях до нормализации обстановки".В ведомстве подчеркнули, что туроператоры в обязательном порядке должны информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора."Российским туристам, находящимся указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям", - добавили в сообщении.Там напомнили, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)."При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20250615/ator-2022922840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, израиль, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм