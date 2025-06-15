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Эксперты подсказали россиянам, как защититься от аферистов в путешествии - РИА Новости, 15.06.2025
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Туризм
 
07:21 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/turizm-2022906767.html
Эксперты подсказали россиянам, как защититься от аферистов в путешествии
Эксперты подсказали россиянам, как защититься от аферистов в путешествии - РИА Новости, 15.06.2025
Эксперты подсказали россиянам, как защититься от аферистов в путешествии
Российские туристы во время зарубежных поездок могут легко минимизировать риск попадания на удочку мошенника - для этого достаточно не передавать свои документы РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:21:00+03:00
2025-06-15T07:21:00+03:00
туризм
новости - туризм
испания
франция
чехия
мери валишвили
руслан пермяков
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские туристы во время зарубежных поездок могут легко минимизировать риск попадания на удочку мошенника - для этого достаточно не передавать свои документы посторонним, быть внимательными при заселении в отель и во время шопинга, а также не ввязываться в сомнительные авантюры, советуют опрошенные РИА Новости эксперты. "Необходимо быть бдительным даже на отдыхе, чтобы не вернуться домой с пустым кошельком. Как правило, туристы попадаются на простые схемы обмана, которые никак не связаны с социальной инженерией, и при должной осторожности их можно легко избежать", - отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Один из самых распространенных видов обмана – нечестный обмен валюты. Чтобы избежать этого, лучше менять валюту в банках или официальных обменниках, всегда пересчитывать деньги на месте и сверять номера купюр, если есть подозрения, советует заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев. Он назвал еще одну частую проблему – таксисты-мошенники. Лучший способ защиты от них – заранее узнавать примерную стоимость поездки, пользоваться проверенными приложениями и настаивать на включении счетчика. В некоторых странах, например в Испании, Франции и Чехии, туристы могут столкнуться с фальшивыми полицейскими, которые под предлогом проверки документов вымогают деньги. В такой ситуации нельзя отдавать паспорт или кошелек – нужно требовать сопровождение в настоящий полицейский участок и сразу звонить в посольство, советует эксперт. В популярных туристических городах Италии, таких как Рим и Венеция, а также в Греции (Афины) и Франции (Париж), туристы часто становятся жертвами мошенников, предлагающих поддельные экскурсии или билеты в музеи, отметил Гареев. Чтобы избежать этого, стоит покупать билеты только на официальных сайтах музеев или в их кассах, а экскурсии заказывать через проверенные агентства с отзывами. Еще одна распространенная мошенническая схема связана с арендой жилья, напомнил эксперт. В таких странах, как Испания (Барселона), Таиланд (Пхукет) и Турция (Стамбул), мошенники размещают на популярных платформах объявления о сдаче апартаментов по привлекательным ценам, но при этом требуют предоплату, а затем исчезают. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит бронировать жилье только на проверенных сайтах с системой гарантий, внимательно читать отзывы и никогда не переводить деньги напрямую владельцу без подтверждения бронирования. Кроме того, иногда мошенники могут заселить туриста в номер с "неисправностями" и за "ремонт" просят доплату. Чтобы не попасться на эту уловку, замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков советует фотографировать состояние номера при заезде. Фотографировать эксперт рекомендует и транспортное средство, взятое в аренду, - при возврате скутера, авто или велосипеда мошенники иногда требуют оплатить "повреждения", которые были заранее или даже инсценируются работниками компаний, оказывающих услуги аренды. А в схеме с "дружелюбными местными", когда "друзья" приглашают в бары, рестораны, предлагают что-то купить, а потом требуют огромную плату, следует не соглашаться на предложения незнакомцев проводить время, покупать "дружеские сувениры", особенно если "друг" настойчив, резюмирует он.
https://ria.ru/20250517/eksperty-2017531561.html
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новости - туризм, испания, франция, чехия, мери валишвили, руслан пермяков, рэу имени г. в. плеханова, томский университет систем управления и радиоэлектроники, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Испания, Франция, Чехия, Мери Валишвили, Руслан Пермяков, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Туризм
Эксперты подсказали россиянам, как защититься от аферистов в путешествии

Россиянам посоветовали никому не давать свои документы во время поездки за рубеж

© РИА Новости / Александр КряжевПассажир в международном терминале аэропорта "Толмачево" в Новосибирске
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пассажир в международном терминале аэропорта "Толмачево" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские туристы во время зарубежных поездок могут легко минимизировать риск попадания на удочку мошенника - для этого достаточно не передавать свои документы посторонним, быть внимательными при заселении в отель и во время шопинга, а также не ввязываться в сомнительные авантюры, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.
"Необходимо быть бдительным даже на отдыхе, чтобы не вернуться домой с пустым кошельком. Как правило, туристы попадаются на простые схемы обмана, которые никак не связаны с социальной инженерией, и при должной осторожности их можно легко избежать", - отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
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Один из самых распространенных видов обмана – нечестный обмен валюты. Чтобы избежать этого, лучше менять валюту в банках или официальных обменниках, всегда пересчитывать деньги на месте и сверять номера купюр, если есть подозрения, советует заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
Он назвал еще одну частую проблему – таксисты-мошенники. Лучший способ защиты от них – заранее узнавать примерную стоимость поездки, пользоваться проверенными приложениями и настаивать на включении счетчика.
В некоторых странах, например в Испании, Франции и Чехии, туристы могут столкнуться с фальшивыми полицейскими, которые под предлогом проверки документов вымогают деньги. В такой ситуации нельзя отдавать паспорт или кошелек – нужно требовать сопровождение в настоящий полицейский участок и сразу звонить в посольство, советует эксперт.
В популярных туристических городах Италии, таких как Рим и Венеция, а также в Греции (Афины) и Франции (Париж), туристы часто становятся жертвами мошенников, предлагающих поддельные экскурсии или билеты в музеи, отметил Гареев. Чтобы избежать этого, стоит покупать билеты только на официальных сайтах музеев или в их кассах, а экскурсии заказывать через проверенные агентства с отзывами.
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Еще одна распространенная мошенническая схема связана с арендой жилья, напомнил эксперт. В таких странах, как Испания (Барселона), Таиланд (Пхукет) и Турция (Стамбул), мошенники размещают на популярных платформах объявления о сдаче апартаментов по привлекательным ценам, но при этом требуют предоплату, а затем исчезают. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит бронировать жилье только на проверенных сайтах с системой гарантий, внимательно читать отзывы и никогда не переводить деньги напрямую владельцу без подтверждения бронирования.
Кроме того, иногда мошенники могут заселить туриста в номер с "неисправностями" и за "ремонт" просят доплату. Чтобы не попасться на эту уловку, замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков советует фотографировать состояние номера при заезде. Фотографировать эксперт рекомендует и транспортное средство, взятое в аренду, - при возврате скутера, авто или велосипеда мошенники иногда требуют оплатить "повреждения", которые были заранее или даже инсценируются работниками компаний, оказывающих услуги аренды.
А в схеме с "дружелюбными местными", когда "друзья" приглашают в бары, рестораны, предлагают что-то купить, а потом требуют огромную плату, следует не соглашаться на предложения незнакомцев проводить время, покупать "дружеские сувениры", особенно если "друг" настойчив, резюмирует он.
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