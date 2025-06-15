https://ria.ru/20250615/trevoga-2023022908.html

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.06.2025

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:41:00+03:00

2025-06-15T23:41:00+03:00

2025-06-15T23:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

тамбовская область

россия

украина

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2025

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины