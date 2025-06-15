https://ria.ru/20250615/trevoga-2022909691.html
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 15.06.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
МЧС РФ объявило режим беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:49:00+03:00
2025-06-15T07:49:00+03:00
2025-06-15T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. МЧС РФ объявило режим беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в приложении МЧС России. Пресс-служба главы Татарстана уточнила, что в связи с режимом "Беспилотная опасность" могут возникнуть перебои с мобильным интернетом. "Неудобства временные. Необходимые для обеспечения безопасности. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
На всей территории Республики Татарстан объявили режим беспилотной опасности