https://ria.ru/20250615/trevoga-2022909691.html

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 15.06.2025

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

МЧС РФ объявило режим беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:49:00+03:00

2025-06-15T07:49:00+03:00

2025-06-15T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. МЧС РФ объявило режим беспилотной опасности в Татарстане. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в приложении МЧС России. Пресс-служба главы Татарстана уточнила, что в связи с режимом "Беспилотная опасность" могут возникнуть перебои с мобильным интернетом. "Неудобства временные. Необходимые для обеспечения безопасности. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность