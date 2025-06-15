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Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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19:34 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:34:00+03:00
2025-06-15T19:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. "Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации. По данным агентства, один из источников заявил, что речь о преследовании политического руководства Ирана пока не идет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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4.7
96
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в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ

Reuters: Трамп наложил вето на израильский план убийства аятоллы Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
"Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации.
По данным агентства, один из источников заявил, что речь о преследовании политического руководства Ирана пока не идет.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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В миреИранИзраильСШААли ХаменеиДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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