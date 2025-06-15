https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html

Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ

Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T19:34:00+03:00

2025-06-15T19:34:00+03:00

2025-06-15T19:34:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

али хаменеи

дональд трамп

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101076/84/1010768473_0:22:2000:1147_1920x0_80_0_0_4a043d8e325c2f9223ceccc079d352ef.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. "Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации. По данным агентства, один из источников заявил, что речь о преследовании политического руководства Ирана пока не идет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/tramp-2022592360.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном