Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
Reuters: Трамп наложил вето на израильский план убийства аятоллы Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
"Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации.
По данным агентства, один из источников заявил, что речь о преследовании политического руководства Ирана пока не идет.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".