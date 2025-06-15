Трамп призвал Иран и Израиль достичь соглашения
Трамп на фоне эскалации призвал Иран и Израиль достичь соглашения
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил, что Ирану и Израилю нужно достичь соглашения.
"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, как я заставил заключить Индию и Пакистан, в этом случае используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя прекрасными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!" - написал он в своей соцсети Truth Social.
Он пообещал, что скоро между двумя странами будет мир и отметил, что "сейчас происходит много звонков и встреч".
"Я много делаю и никогда мне не ставят это в заслугу, но ничего, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим!" - добавил он.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".