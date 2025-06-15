https://ria.ru/20250615/tramp-2022975832.html

Трамп призвал Иран и Израиль достичь соглашения

Трамп призвал Иран и Израиль достичь соглашения - РИА Новости, 15.06.2025

Трамп призвал Иран и Израиль достичь соглашения

Президент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил, что Ирану и Израилю нужно достичь соглашения. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:47:00+03:00

2025-06-15T16:47:00+03:00

2025-06-15T17:01:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил, что Ирану и Израилю нужно достичь соглашения.Ранее Трамп сообщал о том, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье."Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, как я заставил заключить Индию и Пакистан, в этом случае используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя прекрасными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!" - написал он в своей соцсети Truth Social.Он пообещал, что скоро между двумя странами будет мир и отметил, что "сейчас происходит много звонков и встреч"."Я много делаю и никогда мне не ставят это в заслугу, но ничего, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим!" - добавил он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном