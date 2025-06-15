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"Не должно было произойти". Трамп сделал резкое заявление об Украине
"Не должно было произойти". Трамп сделал резкое заявление об Украине - РИА Новости, 15.06.2025
"Не должно было произойти". Трамп сделал резкое заявление об Украине
Боевые действия на Украине никогда не должны были произойти, заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова передает Atlantic. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:30:00+03:00
2025-06-15T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Боевые действия на Украине никогда не должны были произойти, заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова передает Atlantic."Ситуации с Украиной не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это дело рук Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это", — отметил глава США.Накануне Трамп рассказал, что в очередном телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, основное обсуждение отложено на следующую неделю.Путин во время разговора с американским коллегой подчеркнул, что Москва придерживается стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022827729.html
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Не должно было произойти". Трамп сделал резкое заявление об Украине
Трамп заявил, что конфликт на Украине никогда не должен быть случиться