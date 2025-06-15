https://ria.ru/20250615/tramp-2022910081.html

Трамп заявил, что США могут завершить конфликт между Ираном и Израилем

Трамп заявил, что США могут завершить конфликт между Ираном и Израилем - РИА Новости, 15.06.2025

Трамп заявил, что США могут завершить конфликт между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "с легкостью" могут обеспечить соглашение между Израилем и Ираном и прекратить "кровавый конфликт" между двумя... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:55:00+03:00

2025-06-15T07:55:00+03:00

2025-06-15T08:02:00+03:00

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иран

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сша

обострение отношений сша и ирана

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "с легкостью" могут обеспечить соглашение между Израилем и Ираном и прекратить "кровавый конфликт" между двумя странами."Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.При этом американский лидер подчеркнул, что если Иран атакует США каким-либо образом, то Штаты обрушат на него "всю мощь" своих вооруженных сил "в невиданных ранее масштабах".Ранее Трамп заявил, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля.Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T07:55 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном